Die Bundesliga-Spieltage 27 bis 30 wurden zeitgenau terminiert. Borussia Dortmund gastiert im Topspiel am Samstagabend beim FC Bayern.

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Bundesliga-Spieltage 27 bis 30 zeitgenau angesetzt.

Damit steht auch fest, wann Borussia Dortmund im deutschen Klassiker auf den FC Bayern trifft. Wie fast immer steigt das Duell am Samstagabend um 18.30 Uhr (30. März). Auch die Partien des BVB gegen den VfB Stuttgart (Samstag, 6. April, 18.30 Uhr), bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 13. April, 15.30 Uhr) und gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 21. April, 17.30 Uhr) sind nun terminiert.

Ebenso haben die Fans des VfL Bochum nun Klarheit über die Anstoßzeiten. Der VfL trifft in diesem Zeitraum auf Darmstadt 98 (Sonntag, 31. März, 19.30 Uhr), den 1. FC Köln (Samstag, 6. April, 15.30 Uhr), 1. FC Heidenheim (Samstag, 13. April, 15.30 Uhr) und VfL Wolfsburg (Samstag, 20. April, 15.30 Uhr) - ist also mit einer Ausnahme zum klassischen Spieltermin am Samstagnachmittag gefordert.

Bundesliga: Die Termine der Spieltage 27 bis 30 im Überblick

27. Spieltag

Samstag, 30. März 2024:

RB Leipzig - FSV Mainz 05 (15.30)

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim (15.30)

Eintracht Frankfurt - Union Berlin (15.30)

Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg (15.30)

Werder Bremen - VfL Wolfsburg (15.30)

Bayern München - Borussia Dortmund (18.30)

Sonntag, 31. März 2024:

FC Augsburg - 1. FC Köln (15.30)

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim (17.30)

VfL Bochum - Darmstadt 98 (19.30)

28. Spieltag

Freitag, 5. April 2024:

Eintracht Frankfurt - Werder Bremen (20.30)

Samstag, 6. April 2024:

Union Berlin - Bayer Leverkusen (15.30)

SC Freiburg - RB Leipzig (15.30)

FSV Mainz 05 - Darmstadt 98 (15.30)

1. FC Köln - VfL Bochum (15.30)

1. FC Heidenheim - Bayern München (15.30)

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart (18.30)

Sonntag, 7. April 2024:

TSG Hoffenheim - FC Augsburg (15.30)

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach (17.30)

29. Spieltag

Freitag, 12. April 2024:

FC Augsburg - Union Berlin (20.30)

Samstag, 13. April 2024:

Bayern München - 1. FC Köln (15.30)

RB Leipzig - VfL Wolfsburg (15.30)

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim (15.30)

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (15.30)

VfL Bochum - 1. FC Heidenheim (15.30)

VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt (18.30)

Sonntag, 14. April 2024:

Darmstadt 98 - SC Freiburg (15.30)

Bayer Leverkusen - Werder Bremen (17.30)

30. Spieltag

Freitag, 19. April 2024:

Eintracht Frankfurt - FC Augsburg (20.30)

Samstag, 20. April 2024:

VfL Wolfsburg - VfL Bochum (15.30)

1. FC Köln - Darmstadt 98 (15.30)

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach (15.30)

1. FC Heidenheim - RB Leipzig (15.30)

Union Berlin - Bayern München (18.30)

Sonntag, 21. April 2024:

Werder Bremen - VfB Stuttgart (15.30)

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (17.30)

SC Freiburg - FSV Mainz 05 (19.30)