Nach der Pleite gegen seinen Ex-Klub Borussia Dortmund schaut VfL Bochums Patrick Osterhage auf Augsburg. Wieso der VfL gewinnen wird? Seine Antwort ist einfach.

Auch am Mittwoch haderte VfL Bochums Mittelfeldspieler Patrick Osterhage noch mit der 1:3-Niederlage bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund. "Es reicht eben nicht über 80, 85 Minuten ein gutes Spiel zu machen. Da gehört in Dortmund dann auch mal mehr dazu. Natürlich ist es schade, trotzdem war die Leistung okay", sagte er.

Sicherlich sind die Borussen nicht der Maßstab des VfL. Bochum hat Dortmund zudem in einer starken Phase erwischt, anders als etwa Mainz 05. Der Abstiegskandidat konnte dem BVB im letzten Spiel vor der Winterpause ein 1:1 abknöpfen - wie ein paar Tage zuvor auch der FC Augsburg.

Doch auch wenn es für die Bochumer am Ende nicht reichte, glaubt Osterhage an die mutige, aggressive Spielidee seines Trainers Thomas Letsch.

"In Leverkusen haben wir so auch eine halbe Stunde lang gut gespielt. Da hatten sie es auch schwer. es klappt gut, aber wir müssen die Schlüsselszenen für uns nutzen, den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen und am Ende gewinnen."

Das kann der VfL Bochum am Samstag, 3. Februar, ab 15:30 Uhr im Heimspiel gegen den FC Augsburg tun. Unter dem neuen Trainer Jess Thorup präsentieren sich die Fuggerstädter stark verbessert, stehen einen Punkt und einen Platz vor dem VfL auf Rang 13. "Es ist eine andere Manschaft im Hinspiel. Da kommt etwas auf uns zu."

VfL Bochum: Osterhage setzt auf die eigenen Fans

Verstecken müsse sich der VfL aber keineswegs, betonte Osterhage. "Mit den Fans im Rücken wollen wir wieder guten, aggressiven Fußball spielen. Dann glaube ich, dass wir erfolgreich sein werden." Auf die Frage, wieso der VfL Bochum denn gegen den FC Augsburg gewinnen werde, hatte Osterhage eine simple Antwort parat: "Weil wir die bessere Mannschaft sind."

Osterhage dürfte am Samstag wieder in der Startelf stehen. Das war seit seinem Wechsel nach Bochum im Sommer 2021 bei Weitem nicht immer so. Ob er nun am Ziel ist? "Ich bin nie zufrieden. Es gibt immer etwas zu verbessern. Ob im Spiel als Team oder für mich persönlich. Da habe ich, allein von meinem Alter her, noch ein bisschen was vor mir." mit gp