VfL Bochum: Losilla beginnt seine Rekordjagd gegen den VfB Stuttgart

Der VfL Bochum kann auch in der Zukunft auf seinen Kapitän bauen. Gegen den VfB Stuttgart wird Anthony Losilla sein 326. Pflichtspiel für den VfL bestreiten.

Zwischen Enttäuschung und Belohnung liegen oft nur wenige Tage.

Kurz nach dem späten 1:1 gegen Werder Bremen verkündete der Fußball-Bundesligist VfL Bochum am Donnerstag die Vertragsverlängerung von Anthony Losilla.

Der Kapitän geht damit auch in seine elfte Saison mit dem VfL - mit 37 Jahren, wenn die Spielzeit 2024/25 beendet ist, ist er schon 38 Jahre. Doch es scheint, als altert der Franzose kaum.

Daher ist einer seiner Pläne, bald eventuell der älteste Spieler der Bundesliga zu sein. Aktuell ist das Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt, der am Donnerstag (18. Januar) seinen 40. Geburtstag feierte.

Sollte Hasebe im Sommer aufhören, wäre Losilla ab dem 1. Juli der älteste Spieler der Bundesliga. Vorausgesetzt, der VfL kann die Liga halten, aktuell sieht es gut aus. Sechs Zähler liegt der VfL vor dem Relegationsrang.

Allerdings warten nun zwei schwierige Partien auf die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch. Erst geht es am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart, das Spiel eins nach Losillas Vertragsverlängerung ist seine 326. Pflichtpartie für den VfL. Es folgt das Derby beim BVB.

Das wird keine Spuren hinterlassen haben Anthony Losilla über das späte 1:1 gegen Bremen

Losilla betont gegenüber RS mit Blick auf das späte 1:1 gegen Bremen: "Die Enttäuschung war nach dem Spiel groß, auch zwei Tage später noch. Wir hätten einen Sprung machen können in der Tabelle. Aber das wird keine Spuren hinterlassen haben."

Was gegen den VfB zu beweisen wäre, der 37-Jährige hat eine hohe Meinung vom Gegner: "Mit dem VfB kommt eine der spielerisch besten Mannschaften zu uns. Sie stehen nicht zu Unrecht da oben, sie haben konstant ihre Leistung gezeigt. Das wird sehr schwierig. Da dürfen wir nicht zu passiv sein, denn sonst stellt uns Stuttgart mit seinen Möglichkeiten vor große Probleme. Es ist immer wichtig gegen diese spielerisch starken Teams ein unangenehmer Gegner zu sein."

Was dem VfL speziell im Ruhrstadion in schöner Regelmäßigkeit gelingt, darauf hofft Losilla auch am Samstag, denn es gilt das Polster nach unten am besten auszubauen.

Losilla: "Das Polster haben wir gehalten, das ist gut, aber es ist noch eine ganze Serie zu spielen. Wir müssen weiter punkten, auch wenn das schwere Gegner sind in den nächsten Begegnungen. Nach Stuttgart müssen wir zum BVB, da warten echte Spitzenmannschaften auf uns. Aber wir müssen auch da was holen. Zu Hause ist sowieso immer alles möglich. Auch in Dortmund haben wir zuletzt gezeigt, wie unangenehm wir sein können." gp / cb