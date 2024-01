Der VfL Bochum hat die Hinrunde mit einem 1:1 gegen Werder Bremen beendet. Sportdirektor Marc Lettau sprach auch über Transfermarkt-Aktivitäten und Takuma Asano.

Trotz aufreibenden und aus Sicht des VfL Bochum dramatischen Schlussminuten gegen Werder Bremen (1:1) war Marc Lettau im Anschluss in der Mixed Zone ganz ruhig. Der Sportdirektor sprach über Schiedsrichter-Entscheidungen und Bewegung auf dem Transfermarkt.

Marc Lettau über ...

... nicht gepfiffene Fouls vor dem Ausgleich:"In der Minute waren, glaube ich, drei strittige Situationen. Es war aus unserer Sicht ein klares Foul an Bernardo, das nicht gepfiffen wurde. Anschließend noch zwei Situationen mit Philipp Förster, wo man sich streiten kann und insbesondere bei Matus Bero. Der Bremer Spieler trifft erst den Ball und dann Matus. Ich glaube, in der Bewertung ist das akzeptabel."

... die Schiedsrichterleistung generell:"Es war in der Schlussphase des Spiels doppelt und dreifach ärgerlich. Ich würde aber auch sagen, dass es in der Situationsbewertung des Schiedsrichters nachvollziehbar war, nicht Foul zu pfeifen. Das sehen wir natürlich sehr durch die Vereinsbrille. Man kann es in die eine oder andere Richtung entscheiden. Das müssen wir akzeptieren, sind aber nicht glücklich darüber."

... über die Leistung des VfL:"Wir haben etwas Anlauf gebraucht. Wir waren vor allem bei den zweiten Bällen nicht so präsent und sind dadurch nicht in unsere Situationen gekommen. Es war ein zähes und zerfahrenes Spiel. Rein vom Verlauf war es ein leistungsgerechtes 1:1. In der Vergangenheit haben wir Spiele, in die wir nicht gut reingekommen sind, verloren."





... über Transfermarkt-Aktivitäten:"Das machen wir gerne nächste Woche. Es ist ein bisschen Bewegung drin, kann in die eine oder andere Richtung gehen, aber noch nicht so konkret, dass ich das jetzt schon kommunizieren könnte."

... Gladbach-Gerücht um Takuma Asano: "Es ist doch logisch, dass ein Spieler wie 'Taku', der sich in seinem letzten Vertragsjahr befindet, das Interesse einiger Bundesligisten weckt. Es ist auch normal und nachvollziehbar, dass ein Verein wie Borussia Mönchengladbach sich nach diesem Spieler erkundigt und das Gespräch sucht. Die Kommunikation mit der Spielerseite ist aber ganz klar die, dass wir zunächst einmal die Möglichkeit haben, über eine mögliche Verlängerung zu sprechen. Immer vorausgesetzt, wir halten die Klasse."