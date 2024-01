Nach anderthalb Jahren und ohne eine einzige Pflichtspielminute verlässt Lys Mousset den VfL Bochum wieder. Sein bis Sommer gültiger Vertrag wurde vorzeitig aufgelöst.

Lys Mousset kam im Sommer 2022 mit hohen Erwartungen zum VfL Bochum. Zum damaligen Zeitpunkt wurde sein Marktwert auf 6 Millionen Euro taxiert, der Stürmer war zuvor erst für 6,5 Millionen Euro von Le Havre nach Bournemouth und anschließend für 11,1 Millionen Euro weiter zu Sheffield United gewechselt.

Die Qualitäten, die einst dafür sorgten, dass diese hohen Summen für den Franzosen auf den Tisch gelegt wurden, konnte er nach seinem ablösefreien Wechsel im Sommer 2022 zum VfL jedoch nie unter Beweis stellen. Ohne eine einzige Pflichtspielminute für die Bochumer absolviert zu haben, ist das Kapitel anne Castroper für den 27-Jährigen nach anderthalb Jahren wieder beendet.

Fitness- und Disziplinprobleme

Schon der Auftakt seiner Zeit im Ruhrpott verlief denkbar schlecht. Mousset erschien mit Übergewicht beim VfL und wurde anschließend nie wirklich fit. Immer wieder hatte Thomas Letsch den Stürmer angezählt und mehr Einsatz gefordert. Neben seinem körperlichen Zustand sorgte auch sein Verhalten abseits des Platzes für Probleme. Nachdem der Franzose im Wintertrainingslager im Januar 2023 zu wiederholten Male zu spät erschienen war, suspendierte ihn der Verein. Es folgte eine Leihe in die zweite französische Liga zu Nimes (elf Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen).

Kurz vor dem Saisonende zog sich Mousset dort allerdings einen Achillessehnenriss zu und befindet sich seitdem im Aufbautraining. Klar ist jedenfalls: Für Bochum wird der Franzose auch nach seiner schweren Verletzung kein Pflichtspiel absolvieren. Der Vertrag, der ursprünglich bis Sommer 2024 lief, wurde vorzeitig in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Moussets Marktwert fiel in seiner Zeit beim VfL von sechs Millionen Euro auf 400.000 Euro. Wo die Reise des Stürmers hingeht, der in der Premier League immerhin neun Tore und vier Vorlagen in 99 Einsätzen erzielen konnte, ist noch offen.