Die Profis des VfL Bochum haben an Weihnachten ein paar Tage frei, bevor sie wieder ins Training starten. Sie erzählen, wie sie die Feiertage verbringen

Weihnachtslieder und eine Lichtshow: Nach der 0:4-Niederlage des VfL Bochum im Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen wurden die Fans und Spieler in die Winterpause verabschiedet und auf die kommenden Feiertage eingestimmt.

Die Spieler des VfL Bochum haben über Weihnachten ein paar Tage frei. Auf dem 14. Tabellenplatz, sechs Punkte vom Relegationsplatz entfernt, verabschieden sich die Bochumer in ihre wohlverdiente Winterpause. Anthony Losilla, Cristian Gamboa und Co. erzählen, wie sie die Weihnachtsfeiertage verbringen.

VfL Bochum: Gamboa fliegt nicht nach Costa Rica

Cristian Gamboa fährt in diesem Jahr nicht in seine Heimat Costa Rica:

„Leider fliege ich in diesem Jahr nicht nach Costa-Rica, weil meine Eltern hier sind. Wir feiern deswegen hier Weihnachten. Wir Costa-Ricaner machen zu Hause eine kleine Party, ein Abendessen mit der Familie. Was wichtig ist, ist, dass viele Leute da sind – die ganze Familie, Cousinen, Cousins. Wir essen Tamales, was ein typisches Essen in Costa-Rica ist. Dazu gibt es nicht so viel Alkohol, würde ich sagen, Alkohol ist aber auch immer dabei. Auf meinem Wunschzettel steht, in der Bundesliga zu bleiben und Gesundheit für meine Familie, Leute, die mir nahestehen und die Bochumer Jungen.“

Bernardo Junior fliegt über die Weihnachtsfeiertage nach Brasilien

Abwehrspieler Bernardo Junior verbringt die Feiertage in seiner Heimat Brasilien. Er erzählt:

„Weihnachten bin ich zu Hause in Brasilien, Sao Paulo, mit meiner Familie, meinem Papa und meiner Mama. Wir essen zusammen am 24. Wir fangen so um acht Uhr an und sind dann um elf Uhr schon fertig. Meine Mama macht ein portugiesisches Essen, das Bacalhau heißt. Bacalhau ist ein portugiesischer Fisch, dazu gibt es Kartoffeln und Karotten und Reis. Manchmal gehe ich noch ein bisschen raus, treffe meine Kumpels in Brasilien und manchmal bleibe ich zu Hause bei meiner Familie.

Ich habe keinen Wunschzettel, ich bin ein bisschen zu alt dafür. Aber vielleicht, dass wir die zweite Hälfte der Saison gut spielen und in der ersten Liga bleiben. Und dass meine ganze Familie gesund bleibt, ich auch und alle meine Kumpels.“

„Viel Champagner“: Losilla verbringt Weihnachten mit der Familie

Auch VfL-Kapitän Anthony Losilla verbringt die Weihnachtsfeiertage gemeinsam mit seiner Familie:

„Wie viele andere Menschen feiere ich einfach mit der Familie. Wir sitzen zusammen am 24. Dezember am Tisch, wir essen zusammen was Gutes und dann kriegen die Kinder noch Geschenke. Zu essen gibt es bei uns viele verschiedene Sachen. Bohnen, Kartoffeln und Fleisch auf jeden Fall. Und viel Champagner.“

Danilo Soares verbringt Weihnachten mit der Familie in Dubai

Danilo Soares feiert Weihnachten nicht in seiner Heimat:

„Ich feiere mit meiner Familie. Leider fliege ich nicht nach Brasilien. Ich fliege mit der Familie nach Dubai, wo es ein bisschen wärmer ist. Für die Kinder ist es gut dort, wir waren schon einmal da und die Kinder waren sehr glücklich. Es gibt viele verschiedene Sachen zu essen: Hähnchen, Reis, Bohnen, also Spezialitäten aus meiner Stadt. Ich wünsche mir gesund zu bleiben und dass der VfL in der ersten Liga bleibt.“

VfL Bochum: Paciencia genießt die Vorweihnachtszeit

Goncalo Paciencia fliegt über Weihnachten zu seiner Familie nach Portugal. Dort gebe es eine große Feier. Aber auch die Vorweihnachtszeit genießt der Mittelstürmer in Deutschland.

„Ich bin in Portugal, mit meiner Familie, wie immer. Wir sind 20 bis 25 Leute. Wir machen ein großes Abendessen, feiern, spielen Spiele und die Kinder bekommen Geschenke. Wir haben viele Kinder in der Familie, die kommen. Zu essen gibt es Bacalhau, das ist ein typisches Essen für Portugal am Abend. Und am nächsten Tag essen wir immer Lamm, auch ein typisches Essen für Portugal. Es ist immer eine schöne Zeit.

Ich habe auch einen kleinen Weihnachtsbaum hier, aber ansonsten habe ich alles in Portugal. Auch die Geschenke. Aber es ist eine schöne Zeit in Deutschland mit den Weihnachtsmärkten. Ich war schon viele Male da.“