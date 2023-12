Bundesliga: Tore, Karten, Zuschauer, ewige Tabelle - die Zahlen zur Hinserie

Die Hälfte der Saison ist fast rum und das Fest der Liebe steht schon vor der Tür. Der perfekte Zeitpunkt, um sich um die Statistiken der Bundesliga zu kümmern.

Nach 16 gespielten Spielen darf sich Bayer Leverkusen ungewöhnlicherweise als Herbstmeister in der Bundesliga betiteln. Die letzte Partie der Hinrunde findet erst im Januar statt.

Ein Überblick über die Zahlen der Hinrunde

Nachholspiele

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem 1.FC Union Berlin muss am 24. Januar 2024 nachgeholt werden. Für beide Teams kein Problem, da sie nicht mehr am DFB-Pokal teilnehmen.

Torschützen

Nicht ohne Grund hat sich der FC Bayern für eine Verfplichtung des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft entschieden. Harry Kane liefert rekordverdächtig schnell und schoss sich mit 21 Buden in 15 Spielen auf Platz eins der Torjägerliste. Im Schnitt braucht Kane nur 63 Minuten für ein Tor.

Sein ärgster Verfolger: Raketenstarter Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart. Mit 17 Toren in seinen 14 Spielen, ist der Mann aus Guinea maßgeblich an der unfassbar starken Hinrunde der Schwaben beteiligt. Zusammen mit Deniz Undav (9 Tore) bildet er eines der besten Sturmduos der Liga und brauch eine Minute weniger als Kane für ein Erfolgserlebnis.

480 Mal ertönte der Torschrei in den Stadien der Bundesliga. Das macht 3,3 Tore pro Spiel. Auffällig kurios: In den Minuten der Nachspielzeit fielen jeweils 24 Tore.

Zuschauer

Auch geschuldet durch die enorme Größe der beiden Stadien steht Borussia Dortmund (durchschnittlich 81.252 Zuschauer pro Heimspiel) und der FC Bayern München (75.000 Besucher pro Heimspiel) auf den ersten beiden Plätzen. Dritter ist Eintracht Frankfurt. Der Deutsche Bank Park empfing bisher durchschnittlich 56.388 Zuschauer pro Heimspiel.

Trotz voller Auslastung in jedem Heimspiel (15.000 Zuschauer) ist der 1.FC Heidenheim das Schlusslicht der Liga in Sachen Besucherzahlen. Der VfL Bochum belegt mit 25.664 Besuchern pro Heimspiel den 14. Platz.

5.627.819 Zuschauer strömten über alle Spieltage verteilt in die Stadien der besten Teams Deutschlands. Das ergibt einen Zuschauerschnitt von 39.632 - Top-Wert über ganz Europa.

Karten

Der SV Darmstadt hat unangefochten die meisten Kartenpunkte der laufenden Saison gesammelt. 41 Gelbe- und vier Rote Karten ergeben 61 Punkte. So viele Punkte wünschte sich der Darmstadt-Fan wohl am Ende der Saison statt in der Fairnesstabelle. Dahinter kommt der 1. FSV Mainz 05 mit 47 Punkten, die sich alle aus Gelben Karten ergeben. Der VfB Stuttgart ist das fairste Team der Liga. Die Schwaben sammelten lediglich 21 Gelbe Karten (21 Kartenpunkte).

Ewige Tabelle

Die Top-Ten der ewigen Tabelle der Bundesliga hat sich nicht großartig verändert. Bayern (1. Platz) führt nach wie vor vor dem BVB (Platz 2) und dem SV Werder Bremen (3. Platz) an. Der VfB Stuttgart kann den vierten Platz vorerst vor Borussia Mönchengladbach verteidigen. Die Teams trennen nur 18 Punkte. Der VfL Bochum macht es sich derweil seelenruhig auf Platz 13 gemütlich. Für den Anhänger des VfL wohl auch eine Traumvorstellung für die laufende Saison.