Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat den erwarteten Abgang seines langjährigen Spielmachers Emil Forsberg bestätigt.

Wie der DFB-Pokal-Sieger am Samstagabend nach dem 3:1 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim mitteilte, wechselt der Schwede in der Winterpause zu den New York Red Bulls in die Major League Soccer.

„Ich kann es kaum glauben, von sowas träumt man, im letzten Heimspiel noch ein Tor zu machen“, sagte Forsberg bei Sky. „Aber alles hat ein Ende. Es fühlt sich unglaublich an. Ich liebe diese Stadt und die Fans.“

Der 32-Jährige war 2015 von Malmö FF nach Leipzig gekommen und feierte 2016 den Aufstieg in die Bundesliga. Mit RB gewann Forsberg 2022 und 2023 den DFB-Pokal und erreichte 2020 das Halbfinale der Champions League. Insgesamt erzielte der Offensivspieler 71 Tore in 324 Pflichtspielen für die Sachsen.

Forsberg war am Samstag beim letzten RB-Heimspiel des Jahres gegen Hoffenheim (3:1) in der 66. Minute eingewechselt worden und erzielte das zwischenzeitliche 2:1. Seinen finalen Auftritt im Trikot der Leipziger könnte er am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) zum Jahresabschluss bei Werder Bremen absolvieren.