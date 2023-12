VfL Bochum: "Es ist was anderes, ob du zuhause gegen Real spielst oder dann in Bochum"

Der VfL Bochum spielt am Samstag gegen Union Berlin. Ein Trio wird fehlen, zum Rest gab sich der Coach diesmal bedeckter.

Zum letzten Heimspiel des Jahres begrüßt der Fußball-Bundesligist VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr) Union Berlin zu einem weiteren Kellerduell.

Von denen gab es in den letzten Wochen schon einige, verloren hat der VfL keines. Vor dem 1:3 bei der TSG Hoffenheim gab es gegen Darmstadt, Mainz, Köln oder Heidenheim keine Niederlage.

Und zuhause wurde schon länger nicht mehr verloren, genauer gesagt seit dem 30. September 2023, als es eine Pleite gegen Gladbach gab. Dementsprechend selbstbewusst kann die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch auflaufen, zumal es personell nur wenige Ausfälle gibt.

Ivan Ordets, Michael Esser und Mo Tolba können noch nicht mitwirken, der Rest steht zur Verfügung. In zwei Mannschaftsteilen gibt es größere Fragezeichen, wie Letsch beginnen lässt.

So könnte der VfL Bochum gegen Union Berlin spielen Riemann - Gamboa, Masovic, Schlotterbeck, Bernardo - Losilla, Osterhage - Bero, Stöger - Paciencia, Asano Es fehlen: Ordets, Tolba, Esser Sperren drohen: Gamboa, Stöger

Zum einen im Angriff, wo der VfL bisher wenig Treffer zu verzeichnen hat. Letsch erklärte: "Die Frage beschäftigt mich genau so wie die in anderen Mannschaftsteilen. Natürlich macht man sich Gedanken, wenn man wenig Stürmer-Tore erzielt. Man fragt sich, wer sind die richtigen Jungs und was macht man, dass sie treffen."

Und in der Defensive könnte erneut die Kette auflaufen, die vor der Hoffenheim-Niederlage gut funktionierte. Letsch: "Die Kette hat vorher gut funktioniert, nach dem Ausfall von Keven Schlotterbeck mussten wir in Hoffenheim improvisieren. Natürlich verändert sich dann die Statik ein wenig, ich mache mir aber keine Sorgen, dass wir jetzt wieder stabiler stehen."

Genauer wollte er darauf nicht eingehen, er merkte an: "Vor Hoffenheim hab ich klar gesagt, wie wir in der Viererkette spielen, diesmal möchte ich mich etwas bedeckter halten."

Offensiver äußerte er sich daher zum Gegner, der vor kurzem den Trainer tauschte, dementsprechend knifflig wird die Vorbereitung, wie der VfL-Coach sagte: "Viele Partien waren es noch nicht unter dem neuen Trainer. Er hat einen etwas anderen Ansatz, etwas ballorientierter. Die Mannschaft bleibt aber dieselbe, die Automatismen sind da drin. Es ist schwierig, hier was vorauszusagen. Gegen Gladbach haben sie mit Viererkette gespielt, gegen Real Madrid mit einem etwas defensiveren Ansatz Dreierkette. Wir haben unser Team auf alles vorbereitet. Und es ist natürlich was anderes, ob du zuhause gegen Real Madrid spielst oder dann in Bochum. Das macht die Vorbereitung nicht einfacher. "