VfL Bochum: Losilla winkt Titel - Vorfreude auf das letzte Heimspiel des Jahres

Noch einmal darf der VfL Bochum zuhause ran, dann ist das Heimspieljahr 2023 beendet. Der Kapitän will auch den Fans noch einmal ein Geschenk machen.

Auch mit 37 Jahren ist Anthony Losilla aus dem Mittelfeld von Fußball-Bundesligist VfL Bochum nicht wegzudenken. 13 von 14 Partien hat er gemacht, nur beim 1:1 gegen den 1. FC Köln fehlte er erkrankt.

Seine Leistungen werden auch bei den RS-Usern registriert. Aktuell führt der Kapitän des VfL die Umfrage an, wer denn der Revierfußballer des Jahres 2023 werden soll. Knapp 15.000 Leute haben schon abgestimmt. Bis zum kommenden Donnerstag (21. Dezember) läuft die Abstimmung noch - Losilla führt derzeit die Umfrage an.

Gut möglich also, dass Losilla mit einem Titel in die Winterpause geht. Mit dem VfL will er weiter über dem Strich stehen. Zuvor geht es noch gegen Union Berlin (Samstag, 15:30 Uhr) und zum Abschluss des Jahres nach Leverkusen.

Vor dem letzten Heimspiel gegen Union Berlin betont der Routinier mit einem Blick auf die 1:3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim: "Ich persönlich fand die Partie gegen Hoffenheim nicht so schlecht. Aber wir waren etwas überrascht, wir haben einen anderen Gegner erwartet. Wir dachten, die TSG attackiert uns, das ist aber nicht passiert. Wir hatten viel Ballbesitz, da haben wir zu wenig gemacht. Wir haben Hoffenheim in die Karten gespielt."

Union will man jetzt nicht in die Karten spielen. Nach dem Trainerwechsel geht es bei den Köpenickern aufwärts, dennoch sind sie in der Bundesliga noch in der Gefahrenzone.

Losilla: "Die Vorfreude ist da vor dem letzten Spiel des Jahres. Wir genießen jede Partie zuhause, denn die Stimmung ist immer überragend. Es wird spannend gegen einen direkten Konkurrenten. Union hätten wir da nicht erwartet. Sie sind ein Champions-League-Teilnehmer, den wir aber weiter hinter uns lassen wollen."

Zuletzt konnte Union Gladbach bezwingen, gegen Real madrid gab es ein spätes 2:3, zwei Ergebnisse die zeigen, mit der Mannschaft ist wieder zu rechnen, sieht auch Losilla so: "Union hat gegen Gladbach verdient gewonnen, das Spiel gegen Real Madrid hab ich nicht gesehen. Sie haben beim 2:3 aber Moral gezeigt, das war jahrelang die Stärke der Berliner. Fakt ist: Sie haben die letzten beiden Spiele wieder ein besseres Gesicht gezeigt. Aber wir sind auch gut drauf."

Daher sei alles offen, Fakt ist aber, dass die Bochumer auch dem eigenen Anhang noch einmal richtig was bieten wollen: "Wir wollen auch unseren fantastischen Fans noch einmal ein Geschenk machen, die haben das verdient. Uns würde ein weiterer Heimsieg auch guttun vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen." cb / gp