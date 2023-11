VfL Bochum: Die Konstante ist zurück - Losilla über Frust und Heidenheim

Der VfL Bochum muss zum 1. FC Heidenheim. Im Gepäck: Der Wunsch, vorne effizienter zu treffen und die Erkenntnis. Es ist nicht leicht, den VfL in dieser Saison zu schlagen.

Anthony Losilla ist die Konstante in den letzten Jahren beim VfL Bochum. Es kommt selten vor, dass er mal eine Partie verpasst. In den letzten sechs Jahren im Ligabetrieb waren es maximal drei pro Saison, meistens weniger.

Auch in dieser Spielzeit galt: Losilla ist fit, er spielt. Bis zur Begegnung gegen den 1. FC Köln. Da fehlte er krank, musste das Geschehen von der Tribüne aus verfolgen.

Während es in der Vergangenheit wenig Spiele gab, die ohne den Kapitän vernünftig gespielt wurden, war das gegen den FC anders. Denn beim 1:1 war der VfL die bestimmende Mannschaft, Losillas Vertreter Patrick Osterhage zeigte eine starke Leistung.

Nur die katastrophale Chancenausbeute verhinderte den verdienten Sieg. Jetzt ist der Routinier wieder fit. Sollte nichts mehr passieren, wird er auch am Sonntag (15:30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim auflaufen.

Mit einem kurzen Blick zurück erinnert sich Losilla an sein Spiel von der Tribüne: "Frust ist mir in Erinnerung geblieben. Wir waren klar die bessere Mannschaft. Von den Leistungen her war das zuletzt schon besser. Trotzdem haben wir aus drei Partien nur fünf Punkte geholt, neun wären drin gewesen. Daher sind wir mit der Punktzahl nicht zufrieden. Ein bisschen Glück hat gegen Köln gefehlt, vielleicht auch die letzte Konsequenz, das Tor unbedingt machen zu wollen. Da müssen wir besser werden."

Wobei man auch festhalten muss. Der VfL steht mit neun Punkten auf Platz 14, ist damit besser als vor einem Jahr. Zudem scheint es richtig schwierig, diese Mannschaft zu schlagen. Erst vier von elf Partien gingen verloren, zudem war man gegen Mainz und Köln turmhoch überlegen.

Daher kann der VfL trotzdem mit breiter Brust nach Heidenheim fahren, nachdem die Elf drei Mal in Folge unbesiegt blieb. Losilla betont vor den 90 Minuten: "Das wird eine schwierige Aufgabe. Wir kennen das aus der 2. Bundesliga, es ist sehr unangenehm dort zu spielen. Sie haben zuhause Stuttgart geschlagen, sie haben es den Bayern schwer gemacht. Daher muss die Basis stimmen. Leidenschaft, wir müssen das auf den Platz bringen, was uns ausmacht. Dann haben wir gute Chancen." cb / gp