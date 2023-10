VfL Bochum: Letsch fühlt Leere: "Wir haben einfach gerade die Scheiße an der Backe"

Der späte Ausgleich zum 2:2 muss beim VfL Bochum erstmal verdaut werden. Thomas Letsch habe sich als Trainer lange nicht mehr so schlecht gefühlt.

Thomas Letsch blickte bei der Pressekonferenz wie versteinert geradeaus und fixierte die vor ihm stehende Cola-Flasche. Ob er seinem Trainer-Kollegen Bo Svenson zuhörte, der auch nicht wirklich wusste, wie der 1. FSV Mainz beim VfL Bochum doch noch einen Punkt entführen konnte (2:2), lässt sich nicht sagen.

"Als dieses Ding reinging habe ich wirklich gedacht, was ist denn jetzt los?" Seine Mannschaft hatte mit der letzten Aktion des Spiels in der fünften Minute der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich kassiert. "Das war ein fürchterliches Gefühl, eine gewisse Leere, die ich so schon lange nicht erlebt habe."

Einen wirklichen Vorwurf wollte er seinen Spielern in der beschriebenen Situation nicht machen. "Natürlich kann man sagen, man kann den Ball besser klären. Aber wir haben gerade einfach die Scheiße an der Backe, dass der Ball vom Oberschenkel von Lukas Daschner so abgefälscht wird, dass Manuel Riemann keine Chance hat."





Letsch wollte dabei auch keinen Hehl daraus machen, dass dieser Tiefschlag so richtig gesessen hatte. "Ohne ein Feuerwerk abzufackeln, hätten wir uns den Sieg verdient gehabt, den wir eigentlich schon hatten. Umso mehr tut es weh, dass er uns kurz vor Schluss noch genommen wurde."

VfL Bochum: "Das lässt sich nicht so leicht abschütteln"

Dass dies nicht leicht zu verarbeiten sein wird und auch nicht von heute auf morgen passiert, stehe außer Frage. "Das lässt sich nicht so leicht abschütteln, aber wir müssen es eben wieder abschütteln. Es hilft ja alles nichts."

Geholfen hat am Ende auch nicht, dass der VfL die insgesamt aktivere Mannschaft war. "Wir waren von ersten Minute an viel schärfer als der Gegner, viel aggressiver. Aber wir belohnen uns nicht." Bis auf eine Großchance von Bernardo (3.) und das Elfmetertor durch Kevin Stöger (21.) kam Bochum in Halbzeit eins nicht gefährlich vor das Mainzer Tor.

"Wir müssen das zweite Tor machen, dann wird es entspannter." Zwar machte Keven Schlotterbeck (82.) das zweite Tor, doch auch das reichte am Ende nicht. "Nach dem 2:1 dürfen wir einfach nichts mehr zulassen und müssen das cleverer runterspielen. Das müssen wir uns schon ankreiden."

VfL Bochum: Nächsten Spiele gegen Darmstadt, Köln und Heidenheim

So war es nichts mit dem Auftakt nach Maß in die Vier-Spiele-Serie, in der Bochum mindestens den ersten Saisonsieg holen sollte, um sich im Tabellenkeller Luft verschaffen zu können. Es folgen Darmstadt, Köln und Heidenheim. "Du brauchst diesen Dosenöffner und das hätte einer sein können", ärgerte sich Letsch verständlicherweise.

"Jetzt geht es darum, nach vorne zu schauen, was gerade natürlich noch schwer fällt." Doch wie Letsch schon sagte, es nützt ja alles nichts. "Speziell ich als Trainer kann ja am nächsten Tag nicht in der Kabine stehen und weinen. Wir müssen da unten raus, dafür braucht es Siege und wir haben in Darmstadt die nächste Möglichkeit."