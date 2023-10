Last-Minute-Schock: VfL Bochum verspielt ersten Saionsieg - Abwehrchef verletzt

Der VfL Bochum hat den ersten Dreier in der laufenden Saison verpasst. Zuhause kassierte die Mannschaft von Thomas Letsch in letzter Sekunde gegen den 1. FSV Mainz 05 das 2:2 (1:0).

Was für ein Drama! Der VfL Bochum hat den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga denkbar knapp verpasst. Der 1. FSV Mainz 05 erzielte in letzter Sekunde noch das 2:2 (1:0).

Dabei wäre dem VfL der fast Traumstart gelungen. Nach einem kurz ausgeführten Freistoß traf Bernardo den Ball satt per Volley und zwang Robin Zentner im Gästetor zu einer Glanzparade (3.). Doch so viel vorweg: Es sollte die einzige Parade eines Keepers in den ersten 45 Minuten bleiben.

Von Mainz kam offensiv gar nichts. Bochum hatte mehr Ballbesitz, Fehlpässe im Spielaufbau machten die Partie aber zerfahren. So musste erst ein Standard her.

Nach einem Eckball wurde Keven Schlotterbeck von Danny Da Costa im Strafraum getroffen (18.). Schiedsrichter Patrick Ittrich ließ zunächst weiterlaufen, wurde aber durch den Video-Beweis eines Besseren belehrt - Elfmeter für den VfL. Kevin Stöger trat an und verwandelte sicher, flach in die rechte Ecke (21.).

Die Fußball-Weisheit "Ein Tor würde dem Spiel gut tun" traf auf diesen Freitagabend aber nicht zu. Bochum hatte Ball und Gegner zwar weiterhin unter Kontrolle, außer einem Kopfball von Moritz Broschinski (26.) wurden die Gastgeber aber nicht gefährlich.

Stattdessen musste Bochum ab der 32. Minute ohne seinen Abwehrchef auskommen. Ivan Ordets ging nach einem Zweikampf schreiend zu Boden, fasste sich an den hinteren Oberschenkel und zeigte sofort an, dass es nicht weitergehen würde. Für ihn rückte Erhan Masovic in die Dreierkette.

Bochum: Riemann - Ordets (33. Masovic), Schlotterbeck (84. Loosli), Bernardo - Gamboa, Losilla, Soares - Stöger, Förster (67. Hofmann) - Asano (84. Daschner), Broschinski (67. Paciencia). Riemann - Ordets (33. Masovic), Schlotterbeck (84. Loosli), Bernardo - Gamboa, Losilla, Soares - Stöger, Förster (67. Hofmann) - Asano (84. Daschner), Broschinski (67. Paciencia). Mainz: Zentner - Bell (33. Lee), Leitsch, van den Berg (87. Fernandes) - Da Costa, Kohr (33. Krauß), Barreiro, Caci - Gruda (75. Guilavogui) - Onisiwo, Ajorque (46. Barkok). Tore: 1:0 Stöger (21., Foulelfmeter), 1:1 Schlotterbeck (59., Eigentor), 2:1 Schlotterbeck (82.), 2:2 Krauß (90.) Gelbe Karten: Bernardo (51.), Paciencia (88.) / Barreiro (15.), Kohr (20.), Lee (71.) Schiedsrichter: Patrick Ittrich Zuschauer:

Halbzeit zwei hätte ebenfalls beinahe einen perfekten VfL-Start parat gehabt. Doch Broschinski hatte vor seinem Treffer im Abseits gestanden (46.). Stattdessen der Schock auf der anderen Seite.

Nach einem Mainzer Eckstoß schoss Aymane Barkok Schlotterbeck so unglücklich an, dass der Ball in den VfL-Kasten kullerte - 1:1 (59.). Die Gäste kamen quasi ohne eigenen Torschuss zum Ausgleich.

Letsch reagierte, brachte Goncalo Paciencia und Philipp Hofmann. Und letzterer hatte direkt die größte Chance. Nach starker Ballannahme hatte Hofmann den Ball auf seinem starken linken Fuß, blieb vor dem Tor aber weiter glücklos (69.).





Doch es brachte wieder Schwung ins Bochumer Offensivspiel. Und eine Schlotterbeck-Story hatte die Partie noch in petto. Wieder führte eine Ecke zum Erfolg. Schlotterbeck stieg am ersten Pfosten hoch und köpfte ins lange Eck - 2:1 für Bochum (82.).

Bochum fühlte sich schon erlöst und als sicherer Sieger - bis zur fünften Minute der Nachspielzeit. Nach einem letzten Eckball wurde ein Schuss von Tom Krauß unhaltbar abgefälscht, immer länger und senkte sich schließlich neben Riemann zum 2:2 im Tor. Die Partie wurde gar nicht erst wieder angepfiffen. Was für ein bitterer Tiefschlag für den VfL.