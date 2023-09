RB Leipzig verspielt 2:0-Führung im Topspiel gegen FC Bayern

Der FC Bayern München hat nach einem 0:2-Rückstand im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig ein 2:2 geholt.

Der FC Bayern München hat trotz einer Aufholjagd im Topspiel bei RB Leipzig die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga verloren. Einen Tag nach der Freistellung von Sportchef Max Eberl, der immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht wird, kamen die Bayern bei den Sachsen nicht über ein 2:2 (0:2) hinaus.

In der 20. Minute brachte Loïs Openda das Team von Trainer Marco Rose am Samstagabend in Führung, nur sechs Minuten später erhöhte Castello Lukeba. Die Bayern kamen durch einen Handelfmeter nach Videoentscheid zum Anschlusstreffer, vom Punkt war Torjäger Harry Kane zur Stelle (57.). Leroy Sané (70.) sorgte vor den Augen von Bundestrainer Julian Nagelsmann für den Ausgleich.

Die Leipziger, die gegen die Bayern zuletzt in der Liga und auch im Supercup gewonnen hatten, verpassten damit den fünften Ligasieg in Serie. In der Tabelle liegen die Münchner mit 14 Punkten auf Platz drei hinter Bayer 04 Leverkusen (16) und dem VfB Stuttgart (15). Leipzig ist Fünfter mit 13 Zählern.