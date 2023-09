Frankfurt vor VfL Bochum: Auswärts-Misere ist dem Trainer "total egal"

Eintracht Frankfurt hat 2023 auswärts noch nicht gewonnen. Das soll beim VfL Bochum anders werden. So sieht der Eintracht-Trainer die Lage.

Was war am 5. November 2022? Der letzte Auswärtssieg von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga. Mag man nicht glauben, ist aber so.

Damals gab es ein 2:1 beim FC Augsburg - einen weiteren Sieg in der Fremde gab es seitdem nicht mehr. Der nächste Versuch steht am Samstag (18:30 Uhr) an, wenn die Eintracht beim VfL Bochum gastiert.

Frankfurts Trainer Dino Toppmöller interessiert die Statistik nicht wirklich: "Das ist mir komplett egal. Es geht um uns, was wir als Gruppe für eine Aufgabe vor der Brust haben." Und der Coach der Eintracht weiß, dass es am Wochenende nicht leicht wird, die Misere in der Fremde zu beenden.

Denn er hat ordentlich Respekt vor dem VfL. "Uns erwartet eine Mannschaft, die uns direkt hoch unter Druck setzen will. Das konnte man auch bei der tollen Bochumer Leistung gegen den BVB sehen. Bochum hat viele Umschaltmomente, vorne kann Philipp Hofmann die Bälle super festmachen. Das wird eine tolle Herausforderung. Wir haben eine Idee, was wir defensiv und offensiv machen müssen. Es wird am Ende darauf ankommen, dass wir die Zweikämpfe gewinnen."

Spielerisch hat die Eintracht bisher überzeugt, auch beim 1:1 gegen den 1. FC Köln, als die Toppmöller-Elf haushoch überlegen war, aber eben nicht gewinnen konnte.





Was auch daran lag, dass vorne die Effektivität fehlte, nachdem Frankfurt im Angriff zuletzt Leistungsträger wie Jesper Lindström oder Randal Kolo Muani verlor und nicht mehr nachlegen konnte. Topmöller: "So viele Varianten gibt es derzeit vorne nicht. Jessic Ngankam hat viel Präsenz gezeigt nach seinen Einwechslungen. Er ist ein Startelfkandidat."

Es macht extrem viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Wir sehen die Entwicklungsschritte, die Spieler sind sehr wissbegierig Dino Toppmöller

Wobei Toppmöller jedem Spieler einen Startelfeinsatz zutraut, er schwärmt von seiner Truppe: "Es macht extrem viel Spaß mit den Jungs zu arbeiten. Wir sehen die Entwicklungsschritte, die Spieler sind sehr wissbegierig."

Personell kann der Coach fast auf den ganzen Kader zurückgreifen. Toppmöller erklärte: "Gott sei Dank sind alle Spieler von ihren Länderspielen gesund und fit zurückgekommen. Willian Pacho ist erst Donnerstag wieder gelandet, aber wenn er grünes Licht gibt, wird er in der Startelf stehen.“