Podcast: Bei RWE hebt keiner ab, beim VfL hoffen sie auf DFB-Schreck Asano

Der VfL Bochum liegt trotz der Sieglos-Serie im Soll, bei RWE wird nach den jüngsten Siegen niemand abheben. Darüber sprechen wir in unserem Podcast Fußball Inside - viel Spaß.

Der VfL Bochum hat nach der Pokalpleite gegen Drittligist Arminia Bielefeld und dem 0:5 zum Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart die Kurve bekommen. Sowohl beim 1:1 gegen den BVB als auch beim 2:2 beim FC Augsburg zeigte die Formkurve nach oben.

Daher sind sie in Bochum optimistisch, dass der VfL nun gegen Eintracht Frankfurt den ersten Sieg der noch jungen Bundesliga-Saison einfahren kann. Was wichtig wäre, geht es doch eine Woche später zum Rekordmeister FC Bayern München. Auch WAZ-Reporter Markus Rensinghoff ist optimistisch, dass der VfL den ersten Dreier einfährt. Warum der VfL im Moment jedem Gegner "aufn Sack gehen kann" und wie wichtig DFB-Schreck Asano ist - VfL-Experte Markus Rensinghoff erklärt es euch.

Weiter als der VfL in der Bundesliga ist Rot-Weiss Essen in Liga 3. Nach zwei Siegen in Serie (gegen Preußen Münster und beim SC Freiburg II) steht RWE in der 3. Liga auf dem achten Rang.

Doch Träume, es könnte in diesem Jahr mehr als der Klassenerhalt drin sein, sollte es in Essen nicht geben, findet RWE-Experte Christian Brausch, selbst bei einem weiteren Sieg am Samstag (14 Uhr) gegen Jahn Regensburg nicht. "RWE hatte vor den beiden Siegen schon etwas Druck auf dem Kessel, weil die Ergebnisse nicht stimmten. Daher tut man gut daran, aktuell sehr demütig zu sein. Alles, was derzeit an Punkte eingefahren wird, ist wichtig, um nicht nach unten zu rutschen. In Essen wissen sie ganz genau, das vor einigen Wochen noch viele Themen negativ diskutiert wurden. Daher wird niemand anfangen zu träumen. Die Fans sind einfach froh, dass sie derzeit etwas durchatmen können."

Zum Podcast: "Tacheles. Aussem Pott." Das bekommen Sie als Zuhörer in unserem Podcast Fußball Inside. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Wir diskutieren Woche für Woche über die Lage bei unseren großen Reverklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell.

Auch Sie als Zuhörer haben die Möglichkeit sich aktiv zu beteiligen. Sie haben eine Frage an unsere Experten oder Moderatoren? Sie haben eine Anregung oder Kritik? Dann schreiben Sie uns eine Email oder eine Whatsapp - gerne auch per Sprachnachricht, damit wir Ihr Anliegen den Experten in der Runde mitteilen können.

So erreichen Sie das Team von Fußball Inside:

Email: hallo@fussball-inside.com

Whatsapp: 01523 1040572