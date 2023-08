VfL Bochum: Trikot-Rekordabsatz - Neuer Ärmelsponsor gefunden

Ein Bochumer IT-Unternehmen ziert ab sofort den Ärmel des VfL-Trikots. Mehr als 10.000 Shirts wurden bereits verkauft.

Kurz vor dem Derby gegen Borussia Dortmund hat der VfL Bochum noch einmal positive Neuigkeiten verkündet. Mit dem Bochumer IT-Unternehmen "think about IT" hat der VfL einen neuen Ärmelsponsor gefunden.

"In einem sehr schwierigen Marktumfeld, in dem mehrere Bundesligisten gleichzeitig auf der Suche nach Trikotpartnern waren oder noch sind, freut es uns sehr, dass wir mit think about IT ein Top-Unternehmen aus Bochum für uns gewinnen konnten“, erklärte Ilja Kaenzig, Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum 1848, in einer Pressemitteilung.

Der IT-Dienstleister mit Sitz am Gesundheitscampus-Süd sei laut Tim Jost, VfL-Direktor Marketing und Vertrieb, "der perfekte Partner, gerade in Bezug auf den digitalen Fortschritt beim VfL". Der 37-Jährige fügte hinzu: "Wir haben kürzlich unsere Homepage einem erfolgreichen Relaunch unterzogen, eine frische VfL-App an den Start gebracht, weitere Schritte der Digitalisierung folgen. Dieses Bochumer Unternehmen, das zudem u.a. an den Bundesligastandorten Frankfurt, München und Leipzig präsent ist, passt zum VfL und seinen Werten."

Wer sein Trikot bereits gekauft hat, den Ärmelflock aber gerne noch nachdrucken würde, der kann dies im VfL-Fanshop kostenlos tun, erklärte Jost.

Bereits über 10.000 verkaufte Trikots

Neben dem neuen Sponsor verkündeten die Bochumer außerdem einen Rekordabsatz in Sachen Trikotverkauf. "Es sind bereits über 10.000 Stück über die Ladentheken gegangen bzw. im Onlineshop gekauft worden. Das ist ein neuer Bochumer Rekord, der uns stolz macht. Im Vergleichszeitraum im vorigen Jahr stand der VfL bei rund 6.000 Trikots", erklärte Jost.

Das sorgt nun jedoch für einen Engpass. "Als die erste Charge bei unserem Ausrüster Mizuno bestellt wurde, das war im September 2022, lag der VfL mit nur einem Punkt auf dem Konto am Tabellenende. Entsprechend konservativ wurde geplant" begründete der Direktor Marketing & Vertrieb die Probleme.

Allerdings: "Mit dem Klassenerhalt im Mai wurde umgehend eine Nachorder ausgelöst, eine erste Lieferung der Nachbestellung ist soeben eingetroffen, nämlich die Flutlichtblau-Trikots. Die Flutlicht-Variante und das Ausweichtrikot werden wohl im Oktober wieder erhältlich sein." Außerdem sei für Weihnachten und die Rückrunde bereits eine zweite Nachorder getätigt worden. Schon bald können sich die VfL-Fans also wieder eindecken.