Erstes Tor seit 2021: Bochumer Abgang trifft bei Startelf-Premiere für Bern

Silvere Ganvoula hat bei seinem ersten Startelf-Einsatz für die Young Boys Bern gleich getroffen. Sein letztes Tor erzielte er zuvor im Mai 2021 für den VfL Bochum.

Während der VfL Bochum in den finalen Zügen der Vorbereitung auf den Pflichtspiel-Start bei Arminia Bielefeld steckt (Samstag, 12. August, 13 Uhr), hat der ablösefrei abgewanderte Silvere Ganvoula mit seinem neuen Arbeitgeber Young Boys Bern bereits die ersten drei Spieltage absolviert.

Nach zwei Einsätzen von der Bank beim 2:1 über Lausanne-Sport und dem 2:2 über Yverdon Sport kam der Mann aus dem Kongo am vergangenen Wochenende gegen den FC Winterthur zu seinem ersten Startelf-Einsatz in der Schweizer Super League. Es dauerte nur drei Minuten, da zahlte der Angreifer das Vertrauen von Trainer Raphael Wicky, eine ehemaliger Profi des Hamburger SV und Werder Bremen, zurück.

20 Meter vor dem Tor in halbrechter Position kam Ganvoula an den Ball und zog mit dem ersten Kontakt einfach mal ab. Mit einem strammen Schuss ins linke Eck ließ er Winterthur-Keeper Markus Kuster keine Chance.

Der Neuzugang ebnete mit dem frühen Tor den Weg zu einem deutlichen 5:2-Sieg seiner Young Boys. Der Titelverteidiger liegt mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz, ein Tor hinter dem FC Zürich.

Traf zuletzt im Mai 2021 gegen Regensburg

Für Ganvoula, der in Bern unter anderem an der Seite von Saidy Janko aufläuft, ist es ein Neustart, nachdem er in der vergangenen Saison unter Thomas Letsch erneut weitestgehend außen vor war. 16-mal kam der Stürmer rein, immer als Joker, und erzielte dabei kein Tor.

Sein letzter Pflichtspieltreffer liegt sogar schon mehr als zwei Jahre zurück. Im Mai 2021 traf er in der 2. Bundesliga beim 5:1 gegen Jahn Regensburg für den VfL. Anschließend blieb er sowohl bei den Bochumern als auch bei seiner halbjährigen Leihe zu Cercle Brügge (fünf Spiele) ohne Erfolg.

Dabei bewies der 1,91-Meter-Mann in der Vergangenheit durchaus, dass er es kann. 2019/20 gelangen ihm 16 Tore und sechs Assists in 30 Einsätzen für den damals zweitklassigen VfL. Vielleicht findet der 27-Jährige ja nun nach seinem Erfolgserlebnis in der Schweiz zurück in die Spur.