VfL Bochum: Riemann ist zurück - Kwarteng dreht Runden

Der Trainingsplatz beim VfL Bochum füllt sich weiter. Riemann ist wieder im Torwart-Training, Kwarteng war erstmals auf dem Platz.

Die Sonne strahlte, ein wohltuender leichter Wind wehte, viele - vor allem kleine - Fans verfolgten die zweite Einheit des VfL Bochum am Dienstagnachmittag. Sie sahen sprintende, schwitzende, aber auch lachende Spieler, die hinterher Autogramme schrieben und für Selfies posierten. Sie sahen Manuel Riemann, der erstmals in der Vorbereitung nach auskurierter Verletzung wieder im Torwart-Training war. Und sie sahen Neuzugang Moritz-Broni Kwarteng erstmals auf dem Platz.

Der Offensivmann, für rund eine Millionen Euro vom FC Magdeburg verpflichtet, drehte Laufrunden. Ein weiterer Fortschritt. Wann er ins Mannschaftstraining einsteigt, ist aber noch offen wegen seiner Probleme im Hüft-/Adduktorenbereich.

Einsatz von Riemann in Düsseldorf ist eher unwahrscheinlich

Ob Riemann am Freitag beim dritten Testspiel des VfL bei Fortuna Düsseldorf im Paul-Janes-Stadion (18 Uhr) schon mitwirken wird, ließ Trainer Thomas Letsch noch offen. Tendenz: eher nicht. „Er war jetzt länger raus. Wir müssen sehen, ob es schon Sinn macht“, sagte Letsch. Spätestens bei den Testspielen im Trainingslager in Südtirol, das der VfL vom 23. bis zum 30. Juli bezieht, dürfte Riemann dann sein Testspiel-Debüt in dieser Vorbereitung geben.

Während Gerrit Holtmann am Dienstag wieder komplett dabei war nach Magen-Darm-Problemen, trainierte Erhan Masovic vorsichtshalber noch individuell. Am Mittwoch soll der Verteidiger wieder mit der Mannschaft trainieren, erklärte Letsch. Auch Torwart Niklas Thiede arbeitete - auf dem Platz - individuell. Neben den länger ausfallenden Mats Pannewig, Mo Tolba und Lys Mousset fehlte am Dienstag damit nur noch Philipp Förster bei den intensiven Einheiten auf dem Rasen.

Partie in Düsseldorf soll über zweimal 60 Minuten gehen

Die Partie in Düsseldorf soll, so ist es nach Informationen der WAZ geplant, über zweimal 60 Minuten gehen.

Düsseldorf hat zum Abschluss seines Trainingslagers am Montagabend gegen den ungarischen Erstligisten Puskas Akademia mit 5:0. Damit hat die Fortuna vier Siege und ein Remis in ihren Testspielen geholt. Die Partie gegen den VfL Bochum ist die Generalprobe vor dem Zweitliga-Start gegen Hertha BSC am 29. Juli.