BVB: Kurz nach Jude - auch Bellingham-Bruder wechselt den Verein

Der Transfer von Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid ist durch. Am selben Tag wechselt auch sein Bruder den Verein.

Seit diesem Mittwoch ist offiziell, was sich lange angebahnt hatte und zuletzt nur noch Formsache war. Jude Bellingham wechselt von Borussia Dortmund zu Real Madrid.

Eine Woche, nachdem sich beide Vereine geeinigt hatten, meldeten die Madrilenen nun Vollzug. Der 19 Jahre alte Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2024 beim spanischen Topklub unterzeichnet.

Kurios: Nur kurze Zeit nach der Verkündung gab es auch Neuigkeiten von Jobe Bellingham. Der zwei Jahre jüngere Bruder des Ex-BVB-Stars wechselt ebenfalls den Verein. Ihn zieht es zum AFC Sunderland. Bisher spielte der 17-Jährige für Birmingham City - und damit für den Verein, bei dem einst auch der Stern von Jude aufgegangen war.

Sowohl der alte als auch der neue Verein von Jobe Bellingham gehören zum Teilnehmerfeld der Championship, der zweiten englischen Liga. Sein künftiger Klub hegt allerdings größere Ambitionen. Sunderland scheiterte in der abgelaufenen Saison erst in den Playoffs am Aufstieg in die Premier League, während Birmingham die Spielzeit auf dem 17. Tabellenplatz beendete.

"Ich freue mich sehr, beim AFC Sunderland zu unterschreiben und kann es kaum erwarten, loszulegen", wird Bellingham zu dem Transfer zitiert. "Die Möglichkeit für junge Spieler, hierher zu wechseln und sich weiterzuentwickeln, ist offensichtlich und ich glaube, dass dies der perfekte Klub für mich ist, um meine Entwicklung fortzusetzen."

Der Youngster war in der Vergangenheit auch mit dem BVB in Verbindung gebracht worden. Anfang 2022 hatte er sein Profidebüt für Birmingham gefeiert und war im Laufe der beendeten Saison sporadisch zu Einsätzen gekommen, ehe er an den letzten vier Spieltagen zur Startelf gehörte.

Anders als sein Bruder geht er nun den nächsten Schritt nicht im Ausland, sondern in England. Die Ablösesumme soll zwischen 1,75 und 3,5 Millionen Euro liegen.