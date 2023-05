Schalke: Emotionaler Post - Polter dankt den Fans und kündigt Wiederangriff an

Sebastian Polter ist mit dem FC Schalke 04 in die 2. Bundesliga abgestiegen. Auf Instagram dankte er den Fans und kündigte einen Wiederangriff der Königsblauen an.

Tränenreich verabschiedete sich der FC Schalke 04 am vergangenen Samstag aus der Fußball-Bundesliga. Nachdem der Abstieg feststand, weinten viele Profis auf dem Rasen. Auch Stürmer Sebastian Polter wurde während eines TV-Interviews von den Emotionen überwältigt, als er die Fans der Königsblauen für ihre Unterstützung würdigte.

Am Dienstagabend bekräftigte Polter seinen Dank an die Fans noch einmal. "Mit ein paar Tagen Abstand tut es immer noch weh. Wir wollten euch unbedingt den Klassenerhalt schenken, den ihr so sehr verdient gehabt hättet", schrieb er bei Instagram und postete drei Fotos - sie zeigen die Mannschaft nach Abpfiff vor dem Gästeblock im Leipziger Stadion und Polter mit Sportchef Peter Knäbel sowie mit Trainer Thomas Reis.

"Eure Unterstützung diese Saison war meisterlich", betonte der 32 Jahre alte Stürmer an die Fans gerichtet. "Trotz teilweise katastrophaler Spiele von uns, die meisten Auswärtsfahrer aller Bundesligisten zu stellen und in jedem Heimspiel die Arena zu einem Hexenkessel zu machen, egal wie es auf dem Platz aussah, davor ziehe ich meinen Hut. DANKE für eure bedingungslose Unterstützung."

Für den Klassenerhalt hat es trotz des Fan-Supports und der starken Rückrunde nicht gereicht. Schalke muss erneut den Gang in die 2. Bundesliga antreten und einen personellen Umbruch bewältigen. Während bisherige Stammspieler wie Simon Terodde oder Tom Krauß den Verein verlassen, ist Polter im Sturmzentrum fest eingeplant und soll die Knappen zum Wiederaufstieg schießen.

In der nächsten Saison greifen wir GEmeinsam wieder an Sebastian Polter

Er selbst kündigte bereits unmittelbar nach der Niederlage in Leipzig an, beim Neuaufbau helfen zu wollen. Das untermauerte Polter nun noch einmal: "In der nächsten Saison greifen wir GEmeinsam wieder an und versuchen den Verein dahin zurückzubringen, wo er und ihr es verdient. In die 1. Liga", schrieb er bei Instagram.