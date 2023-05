Schalke: Bleibt der Trikotsponsor trotz Abstieg? So ist der Stand

Gehen Schalke 04 und meinauto.de gemeinsam in die 2. Bundesliga? Gespräche zwischen dem Bundesliga-Absteiger und dem Trikotsponsor über weitere Zusammenarbeit.

Wie das neue Trikot des FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga aussehen könnte, wurde bereits im zurückliegenden März von Footy Headlines geleaked: Königsblau ist es natürlich, die feinen Nadelstreifen sind angelehnt an die Optik aus der Saison 1990/91. Eine entscheidende Frage ist aber auch, welcher Sponsor auf den Trikots zu sehen sein wird. Nach Information der WAZ befindet sich Schalke dazu gerade in Gesprächen mit meinauto.de.

Der Online-Neuwagenvertrieb war nach dem Aufstieg der Schalker anstelle von Vivawest auf das Trikot gerückt. Der Wohnungsanbieter war zuvor bei den Gelsenkirchenern kurzfristig eingesprungen, nachdem man sich wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine von Gasversorger Gazprom getrennt hatte. Der Vertrag von Schalke 04 mit meinauto.de ist auf bis zu drei Jahre ausgelegt.

Wie geht es nun weiter? Als Trikotsponsor? „Wir bleiben Schalke 04 auch in der nächsten Saison treu und wollen Teil der Mission Wiederaufstieg sein“, erklärt ein Sprecher von meinauto.de auf Nachfrage der WAZ. „Aktuell bewerten wir mit S04 die abgelaufene Saison und befinden uns in vertrauensvollen Gesprächen, um die neue Saison gemeinsam mit S04 zu planen.“

Ob das nun als Trikotsponsor der Fall sein wird, beantwortete meinauto.de allerdings nicht. Das Kölner Unternehmen besitzt bei Schalke 04 umfangreiche Werberechte auf Banden an Spieltagen oder crossmedialer Präsenz auf den digitalen Kanälen. Allerdings zeigt man sich grundsätzlich zufrieden: Die Zusammenarbeit mit S04 war und ist hochprofessionell und vom gegenseitigen Vertrauen geprägt. Wir erachten das Sponsoring als großen Erfolg“, teilte der Sprecher mit. „Die Strahlkraft von S04 hat sich in den letzten Wochen noch mal gezeigt. Auch in der 2. Liga wird sich das nicht verändern.“