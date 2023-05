RB Leipzig vor Schalke: Rose plant Rotation und erwartet "100 Prozent" von seiner Mannschaft

RB Leipzig schwankt vor dem letzten Spieltag gegen Schalke 04 zwischen Seriosität in der Liga und dem Pokalfinale eine Woche später.

Der FC Schalke spielt am Samstag (15:30 Uhr) am letzten Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig um den Klassenerhalt. Auf dem Papier eine fast unmögliche Aufgabe.

Wäre da nicht der Fakt, dass RB in der Bundesliga nichts mehr passieren kann. Platz drei ist sicher, nach oben und unten geht nichts mehr. Und eine Woche nach dem S04-Spiel wartet auf die Leipziger das Finale im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt.

Daher hoffen viele königsblaue Anhänger auf ein Leipzig, das quasi im Feierabend-Modus daherkommt. Am Freitag stand die Pressekonferenz von RB an und Marco Rose gab zu Protokoll: "Die Stimmung ist gut, wir haben fleißig gearbeitet. Wir wollen gegen Schalke gewinnen und im Rhythmus bleiben. Es gibt kein Runterfahren, wir wollen im Flow bleiben."

Trotzdem denkt der Coach über eine Rotation nach. Aus mehreren Gründen. Zum einen wird Leipzigs Abwehrstar Josko Gvardiol im Pokalfinale gesperrt fehlen, daher wird er auch gegen Schalke nicht auflaufen, Rose möchte seinem Ersatz für den Pokal Spielpraxis verschaffen, wie er andeutete: "Das ist sinnvoll, total."

Wir werden eine top Mannschaft auf das Feld schicken, das könnte aber bei uns auch heißen, dass die Spieler Nummer elf bis 16 von denen, die gegen Bayern auf der Bank waren, auflaufen. Marco Rose

Zudem könnte es im Tor einen Wechsel geben. Örjan Nyland ist eine Option für Janis Blaswich. Rose: "Das besprechen wir noch, alles ist möglich." Klar ist nur, dass Xaver Schlager nach langer Verletzung seine Minuten bekommt.

Rose erklärt: "Er hat noch etwas Nachholbedarf. Das ist normal, weil er etwas länger raus war. Im letzten Match ist er nicht zum Einsatz gekommen. Er wäre so ein Spieler, den ich dann gegen Schalke noch einmal gerne länger sehen möchte. Da reden wir nicht über 90 Minuten. Er kann aber davon ausgehen, dass er reinkommt. So können wir in Richtung kommenden Samstag sehen, was geht."

Natürlich gehen die Überlegungen bei RB auch schon über das Wochenende hinaus, doch der Trainer gibt klar zu verstehen, dass er auch gegen Schalke einiges von seinen Jungs erwartet: "Wir werden eine top Mannschaft auf das Feld schicken, das könnte aber bei uns auch heißen, dass die Spieler Nummer elf bis 16 von denen, die gegen Bayern auf der Bank waren, auflaufen. Denn wir haben viele gesunde Akteure, alles Jungs mit dem Anspruch Stammspieler zu sein. Wir werden eine gute Mischung finden, ich werde auch gegen Schalke Spieler enttäuschen müssen, drei werden nicht im Kader sein. Wir wollen versuchen einige Jungs im Rhythmus zu halten, andere nochmals zu sehen, am Ende wollen wir die Partie gewinnen."

Entscheidend ist, dass wir schlau genug sind, um zu realisieren, dass die Partie kein Anhängsel ist Marco Rose

Vor dem Gegner hat er großen Respekt, er erwartet einen Fight um jeden Millimeter. "Schalke musste die gesamte Rückrunde anrennen. Sie haben frühe Tore geschossen, ganz späte Erfolge gefeiert. Sie sind voll drin im Modus Abstiegskampf. Sie spielen grundaggressiv, sind wuchtig nach vorne. Marius Bülter ist wieder da, sie bringen Geschwindigkeit mit. Da ist in der Rückserie was zusammengewachsen. Das hat Thomas Reis richtig gut gemacht. Schalke kommt mit einer klaren Aufgabe. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn es richtig zur Sache geht."

Und Rose hat daher einen klaren Hinweis an seine Akteure, damit keiner denkt, er kann den Fuß mal wegziehen, wenn es hart auf hart kommt. "Wenn man was mit Halb-Gas man, dann verletzt man sich, dann hat man nicht genug Spannung. Klar ist, Schalke wird alles raushauen bei uns. Darauf müssen wir eingestellt sein. Entscheidend ist, dass wir schlau genug sind, um zu realisieren, dass die Partie kein Anhängsel ist. Wir wollen unsere Form bestätigen, wir wollen uns ein gutes Gefühl holen. Es kann trotzdem viel passieren. Aber die Art und Weise, wie wir auftreten, da erwarte ich von der Mannschaft, dass wir zu 100 Prozent da sind."