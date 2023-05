RWE Nächste Personalentscheidung - Abwehrspieler erhält keinen neuen Vertrag

Rot-Weiss Essen reist am Freitag Richtung Halle an der Saale. Am Samstag wartet der Hallesche FC auf RWE. Nicht mit dabei sein wird Michel Niemeyer - dessen Aus bei RWE nun feststeht.