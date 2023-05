VfL Bochum: "Geil, grandios!" Losilla und Co. fahren euphorisiert nach Berlin

Das letzte Auswärtsspiel steht für den VfL Bochum an. Bei Hertha BSC geht es um den Klassenerhalt. Rechtzeitig ist die Euphorie wieder da.

Noch 180 Minuten Fußball-Bundesliga, dann steht fest, wer absteigt, wer in die Relegation muss. Der VfL Bochum will sich direkt retten, was mit einem Sieg bei Hertha BSC am Samstag (15:30 Uhr) klappen kann. Wir haben vorher mit dem Kapitän gesprochen.

Anthony Losilla, kurzer Rückblick auf Augsburg. Was hat das Spiel mit Ihnen gemacht?

Es war so eine tolle Stimmung mit einem positiven Ergebnis. Das war einfach geil, es hat gebrannt im Stadion, alle waren euphorisiert. Das haben wir genossen. Daher habe ich es erst sehr spät geschafft, einzuschlafen. Das gehört an so einem Tag dazu. Es war spannend, es war intensiv, aber es waren ausschließlich gute Gefühle. Aber jetzt gilt der Fokus nur auf Berlin.

Als Geheimnis des Erfolgs haben viele die Woche vor Augsburg ausgemacht, der Teamgeist wurde belebt, es wurde Klartext geredet und auch der Aufsichtsratsvorsitzende hat kurz vor dem Spiel im Mannschaftskreis auf die Bedeutung des Spiels für den Verein hingewiesen. Wie haben Sie das erlebt?

Nachher können wir sagen, dass das funktioniert hat. Wir haben gemerkt, dass wir nur gemeinsam stark sind. Und dann können wir als Verein viel erreichen. Das müssen wir in den letzten beiden Partien beibehalten.

Jetzt geht es zur Hertha, einem Gegner, dem derzeit als Tabellenletzter die negative Schlagzeilen nur so um die Ohren fliegen. Was kommt da für ein Gegner auf den VfL Bochum zu?

Hertha BSC ist unter Druck, die Mannschaft muss gegen uns gewinnen. Sie werden alles geben, es ist die letzte Chance. Aber wir kommen mit Selbstvertrauen, wir haben viel zu gewinnen. Das wird eine harte Aufgabe.

Tausende VfL-Fans werden in Berlin dabei sein, sie reisen mit großen Hoffnungen in die Hauptstadt.

Ich kann mich nur wiederholen, das ist sensationell, was hier passiert. Man sieht, wie uns das pusht. Wir sind so dankbar, das macht den Klub auch stark. Wenn man auf dem Platz steht mit diesen Fans, das ist grandios! Und jetzt haben wir mitbekommen, dass viele mit nach Berlin kommen. Wir sind gefordert, die Unterstützung wird helfen. Wir werden alles geben, für uns, für die Anhänger. cb / gp