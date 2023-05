VfL Bochum: Dritter Sommer-Zugang ist perfekt - Torwart kommt aus der 3. Liga

Der VfL Bochum hat einen weiteren Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Ein Torwart kommt aus der 3. Liga.

Vor über einer Woche hatte RS diesen Transfer bereits angekündigt, seit diesem Dienstagmorgen ist er offiziell: Der VfL Bochum hat mit Niclas Thiede einen neuen Torhüter für die kommende Saison verpflichtet.

Der 24-Jährige wechselt vom Drittligisten SC Verl ablösefrei an die Castroper Straße und unterzeichnete einen Vertrag über vier Jahre. Thiede tritt zunächst wohl in den Konkurrenzkampf mit dem erfahrenen Michael Esser um den Platz als Nummer zwei hinter Stammkeeper Manuel Riemann.

Im Tor der Verler war Thiede in den vergangenen beiden Saisons gesetzt. Seit einigen Wochen fehlt er dem Sportclub allerdings, da er sich im März einen Syndesmosebandriss zugezogen hatte. Nach insgesamt 56 Drittliga-Partien für die Ostwestfalen entschied sich der gebürtige Hagener für den Schritt nach Bochum.

Für Thiede ist der Wechsel gleichbedeutend mit einer Rückkehr. Der Schlussmann verbrachte ab 2016 seine letzten beiden Junioren-Jahre beim VfL, wechselte danach in die zweite Mannschaft des SC Freiburg. Dort feierte er die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest und wechselte anschließend nach Verl. Zunächst auf Leihbasis, dann fest.

Ich kenne das Stadion, war schon oft als Kind und im Jugendalter als Zuschauer hier. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Niclas Thiede

"Er ist hier in Bochum sowie in Freiburg als Torwart top ausgebildet worden und konnte im Seniorenbereich bereits knapp 100 Spiele absolvieren. Niclas wird unser Torhüterteam auf hohem Niveau komplettieren, weil er sich zum Stammtorwart in der 3. Liga entwickelt hat und somit über viel Wettkampfpraxis verfügt", lobt Bochums Technischer Direktor Marc Lettau in einer Mitteilung. "Er ist von der Perspektive, die wir ihm bieten, überzeugt und hat das auch durch sein langfristiges Commitment dokumentiert."

Derweil blickt SCV-Sportchef Sebastian Lange dem bevorstehenden Abgang mit einem "lachenden und weinenden Auge" entgegen. "Unser Ziel ist es, junge Talente auszubilden und weiterzuentwickeln. Dabei ist es wichtig, dass die jungen Spieler das richtige Umfeld zur Entwicklung haben. Diese Möglichkeit bieten wir und Niclas hat die Erwartungen übertroffen und sich diesen Wechsel absolut verdient. Wir hätten natürlich gerne mit Niclas verlängert."

Der 1,86 Meter große Keeper selbst betonte, sich seit jeher mit dem VfL verbunden zu fühlen. "Ich kenne das Stadion, war schon oft als Kind und im Jugendalter als Zuschauer hier. Deshalb freue ich mich sehr, dass der Wechsel zum VfL geklappt hat. Auch auf die Zusammenarbeit mit Peter Greiber (Towarttrainer, d. Red.), dem ich viel zu verdanken habe, blicke ich mit großer Vorfreude."

Beim VfL ist Thiede der dritte Neuzugang für die nächste Spielzeit. Zuvor verpflichtete der Revierklub mit Felix Passlack (Borussia Dortmund) und Noah Loosli (Grasshoppers) zwei Defensivspieler.