VfL Bochum: Drittliga-Torwart - VfL macht gegenüber Fortuna Düsseldorf das Rennen

Manuel Riemann, Torwart des VfL Bochum, hat beim 1:1 gegen Borussia Dortmund ein starkes Spiel gemacht. Zur neuen Saison bekommt er einen neuen Konkurrenten.

Der VfL Bochum wird zur neuen Spielzeit 2023/2024 einen neuen Torhüter in seinen Kader aufnehmen.

Wie RevierSport erfuhr, ist sich der VfL mit Niclas Thiede einig. Die Nummer eins des SC Verl, die aktuell einen Syndesmosebandriss auskuriert, hat sich nach unseren Informationen nach einigen Offerten am Ende zwischen der des VfL und der von Fortuna Düsseldorf entscheiden müssen. Demnach hat er sich gegen einen Wechsel zum aktuellen Zweitligisten aus der NRW-Landeshauptstadt und für das Angebot des VfL Bochum entschieden.

"Niclas wird uns verlassen. Wo auch immer er spielen wird: wir wünschen ihm nur das Beste. Er bringt als moderner, spielstarker Torwart auf jeden Fall alles mit, um sich bei seinem neuen Arbeitgeber durchzusetzen", lobt Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl, gegenüber RevierSport.

Für Thiede wäre es jedenfalls eine Rückkehr an die Castroper Straße. Denn der 24-jährige Keeper stammt aus Hagen und spielte schon einst in der U17 (17 Einsätze) und U19 (34 Einsätze) beim VfL Bochum.





Im Sommer 2018 wechselte er dann von der A-Jugend des VfL in die U23-Mannschaft des SC Freiburg. Für den Nachwuchs der Breisgauer bestritt er insgesamt 37 Begegnungen, in denen er 40 Mal hinter sich greifen musste und 13 Mal zu Null spielte. Für Verl stand Thiede, der 1,86 Meter groß ist, in 57 Partien im Kasten. Hierbei kassierte er 92 Gegentore und hielt siebenmal sein Gehäuse sauber.

Bei der Rückkehr zum VfL Bochum wird er dann wohl auf eine ordentliche Konkurrenz und allen voran erfahrene Mannschaftskollegen treffen. Denn mit Manuel Riemann (Vertrag bis Sommer 2025) und Michael Esser (Vertrag bis 2024) stehen noch zwei erfahrene Bundesliga-Torhüter "anne Castroper" über den Sommer hinaus unter Vertrag. Marko Johansson wird im Sommer nach dem Leihgeschäft zum Hamburger SV zurückkehren. Zudem haben die Bochumer mit Paul Grave noch einen vierten Schlussmann unter Vertrag. Bleibt abzuwarten, wo sich dann Thiede einordnen wird.