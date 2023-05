Schalke: Aufholjagd? Diese Beispiele der letzten Jahren machen Mut

Vier Spieltage vor dem Saisonende belegt der FC Schalke 04 weiterhin einen Abstiegsplatz. In den letzten Jahren gelang mehreren Vereinen in einer ähnlichen Lage noch der Klassenerhalt.

Vier Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison hofft der FC Schalke 04 weiterhin auf den Klassenerhalt. Seit dem 10. Spieltag belegen die Königsblauen unentwegt einen direkten Abstiegsplatz, nach dem Ende der Hinrunde stand S04 mit sieben Punkten Rückstand und nur neun Punkten vermeintlich abgeschlagen am Tabellenende.

Doch dann startete das Team von Thomas Reis die Aufholjagd: In den 13 Partien der Rückrunde sammelte es 18 Zähler - nur sieben Bundesligisten erzielten eine bessere Ausbeute. Der erste Nichtabstiegsplatz und der Relegationsrang sind vor dem Auswärtsspiel bei Mainz 05 am Freitagabend (20.30 Uhr, RS-Liveticker) jeweils einen Punkt entfernt.

Ob Schalke seine solide zweite Saisonhälfte am Ende mit dem Ligaverbleib krönen kann? Unter den bedrohten Teams haben die Gelsenkirchener das vermutlich schwierigste Restprogramm. Doch in den vergangenen zehn Jahren retteten sich schon mehrere Mannschaften im Endspurt über den Strich. Seit der Spielzeit 2012/13 gelang es fünf Vereinen, die nach dem 30. Spieltag auf einem Abstiegsplatz standen, die Klasse zu halten. Viermal führte der Weg über die Relegation.

Zuletzt vollendete der 1. FC Köln in der Saison 2020/21 eine derartige Aufholjagd. Vier Punkte lagen die Domstädter nach 30 Spieltagen hinter dem Relegations- und ersten Nichtabstiegsplatz zurück. Mit sieben Punkten aus den letzten vier Partien überholte der FC Werder Bremen, rettete sich in die Relegation und setzte sich dort gegen Holstein Kiel durch.

Ein Jahr davor musste Werder Bremen ins Nachsitzen. Bei drei Punkten Rückstand auf Platz 16 nach 30 Spieltagen nahm der SVW das gerne in Kauf. Zwei Siege in den letzten vier Saisonspielen reichten für die Relegation. Dort zitterte sich der Nordklub mit zwei Remis gegen Heidenheim durch - das wäre nach dem Wegfall der Auswärtstorregel heute nicht mehr möglich.

Einen starken Schlussspurt legte Eintracht Frankfurt in der Saison 2015/16 hin. Mit neun Punkten aus vier Spielen machten sie den Vier-Punkte-Rückstand auf den Relegationsrang wett und besiegten den 1. FC Nürnberg in den Entscheidungsspielen.

Stuttgart im Jahr 2015 von Platz 18 auf Platz 14

2015 sicherte sich der VfB Stuttgart mit der gleichen Ausbeute ein weiteres Jahr in der Bundesliga. Die Schwaben gewannen drei von vier Partien und kletterten vom letzten Tabellenplatz auf Rang 14.

Die TSG Hoffenheim erlebte am letzten Spieltag der Saison 2012/13 ein dramatisches Finish. Mit einem späten Sieg nach Rückstand bei Borussia Dortmund schafften die Kraichgauer es noch gerade so in die Relegation, wo sie den 1. FC Kaiserslautern ausschaltete. Nach 30 Spielen hatte die TSG noch drei Zähler hinter Platz 16 zurückgelegen.