Schalke: Bülter-Vertrag dank Klausel verlängert - Verbleib trotzdem nicht sicher

Der Vertrag von Marius Bülter hat sich dank einer Klausel bis Sommer 2025 verlängert. Gesichert ist seine Zukunft auf Schalke trotzdem nicht.

Dass sich der FC Schalke 04 fünf Spieltage vor dem Saisonende noch realistische Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Bundesliga machen darf, liegt auch an Marius Bülter. Mit seinen neun Saisontreffern ist der 30 Jahre alte Angreifer der mit Abstand beste Torjäger bei den Gelsenkirchenern – und nun kam heraus: Bülters Vertrag hat sich dank einer Vertragsklausel von ursprünglich 2024 um ein weiteres Jahr bis 2025 verlängert. Gültig ist das Arbeitspapier sowohl für die Bundesliga als auch für die Zweite Liga. Die SportBild hatte darüber zuerst berichtet.

Für die Schalker sind das erst einmal gute Nachrichten. Doch entschieden ist die Zukunft von Bülter trotz dieser Vertragsverlängerung noch nicht. Eine finale Entscheidung über einen möglichen Wechsel will der Stürmer erst nach Saisonende fällen, heißt es.

Denn klar ist: Seine guten Leistungen in der Rückrunde sind auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Dass Bülter gut genug für die Bundesliga ist, hat er zuletzt eindrucksvoll bewiesen. Da ist es kaum vorstellbar, dass er in der kommenden Saison noch einmal mit Schalke in Liga Zwei spielt – sportlich und finanziell dürfte der erneute Gang ins Unterhaus für ihn ein Rückschritt bedeuten.

Da Bülters Vertrag aber auch für die 2. Bundesliga gilt, winkt Schalke zumindest eine ordentliche Ablöse für den 30-Jährigen. Geld, das die Gelsenkirchener im Sommer zweifelsfrei gut brauchen können, denn bei einem Abstieg stünde erneut ein Kader-Umbruch bevor. Sämtliche Leihspieler würden den Klub verlassen – darunter auch Stammspieler wie Alex Kral (24), Tom Krauß (21) oder Moritz Jenz (23), die allesamt ersetzt werden müssten. Gleiches gilt für Stürmer Simon Terodde (34), der seinen auslaufenden Vertrag bei S04 nicht verlängern wird.