Schalke-Talk: Klartext über Abstiegskampf, Fans und S04-Zukunft

Schalke-Trainer Thomas Reis war zu Gast bei „19:04“, dem Vodcast von WAZ und FUNKE Sport. Er sprach über den Abstiegskampf und die S04-Zukunft.

Die Trainingseinheit am Vormittag ist gerade vorbei, gut sei diese gewesen, sagt Thomas Reis, der Trainer des FC Schalke 04 und nimmt auf einem Barhocker Platz. Es gibt so viele Themen rund um die S04-Profis, dass 19 Minuten und 4 Sekunden eigentlich nicht ausreichen, um alles auszudiskutieren.

Das ist aber das Konzept unserer WAZ-Talksendung „19:04 – der Schalke-Talk“, diesmal war Reis in einer Sonderfolge dabei und sprach mit Moderator Sinan Sat (Redaktionsleiter WAZ Gelsenkirchen) und Reporter Andreas Ernst.

Doch locker war die Talk-Stimmung nicht, Schalke ist Vorletzter, die Erholung von der bösen 0:4-Pleite beim SC Freiburg am Sonntagnachmittag fällt schwer. Auch bei Reis, wie er verriet: „Es ist eine Schwäche von mir, dass ich Niederlagen persönlich nehme.“

Fünf Spiele bleiben Schalke noch, um mindestens auf den Relegationsplatz zu klettern. Auf dem Papier sieht es nicht gut aus. Schalke trifft am Samstag auf Werder Bremen (18.30 Uhr/Sky), danach gibt es nur noch ein weiteres Heimspiel gegen Frankfurt, dafür aber drei ganz schwierige Auswärtsspiele in Mainz, München und Leipzig. „Wir wissen, dass die Spiele weniger werden. Wir haben ein großes Ziel vor Augen, was definitiv erreichbar ist. Und ich glaube daran, dass wir den Klassenerhalt schaffen können, weil wir bereits gezeigt haben, was wir zu leisten imstande sind.“





Reis ist zuversichtlich, dass sein Team bereits am Samstag gegen Bremen wieder deutlich besser spielt – zuletzt überzeugte es zu Hause, nicht auswärts. „Auswärts haben wir auch einen sensationellen Support, aber die Arena ist unser zu Hause, unser Heimbereich.“

Schalke-Trainer Thomas Reis im Vodcast „19:04 - der Schalke-Talk“ Die Sendung wurde ungeschnitten aufgenommen und ist auf WAZ.de sowie dem YouTube-Kanal „WAZ_auf_Schalke“ zu sehen. Allein auf YouTube wurden die bisherigen Folgen des Talks schon mehr als 230.000 Mal abgerufen.