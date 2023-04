Daniel Caligiuri wird den FC Augsburg am Saisonende nach drei Jahren verlassen. Das bestätigte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter nach dem 1:1 gegen den VfB Stuttgart.

Die Trennung mit Vertragsende sei eine "gemeinsame Entscheidung", berichtete Reuter: "Er ist ein sehr erfahrener, guter Spieler und fühlt sich gut. Er will mehr Einsatzzeiten, die kriegt er bei uns nicht."

Der 35-Jährige bestritt 79 Pflichtspiele für die bayerischen Schwaben (zwölf Tore). "Er hat wichtige Tore erzielt, ist ein absolut guter Typ und Top-Profi, war immer verlässlich", sagte Reuter, "wir sind fein miteinander. Er wird bis zum letzten Tag Gas geben."

Bei Julian Baumgartlinger (35) scheint dagegen eine Vertragsverlängerung möglich. Auch mit Andre Hahn (32) sei man "in Gesprächen", sagte Reuter. Beide Arbeitspapiere enden ebenfalls im Sommer. Eine Entscheidung werde es allerdings erst geben, "wenn alles klar ist" in der Tabelle. Aktuell hat der FCA fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und den Klassenerhalt in der eigenen Hand.