VfL Bochum: Das Auf und Ab von Manuel Riemann - eine Chronik

Es wird beim VfL Bochum einfach nicht ruhig um Manuel Riemann. Entweder glänzt er mit seinen Leistungen oder fällt durch Patzer und emotionale Ausfälle auf.

Es war der Aufreger des Wochenendes. Manuel Riemann geriet nach der bitteren 2:3-Pleite des VfL Bochum mit einem Fan aneinander. Er wurde zuvor heftig von dem Zuschauer beleidigt. Ein erneuter Tiefpunkt in einer Saison mit Licht und Schatten für den Keeper - ein Rückblick.

Im Juni 2022 war noch alles entspannt. Riemann hatte mit seinen Leistungen einen großen Anteil am Bochumer Klassenerhalt gehabt und seinen Vertrag beim VfL bis 2025 verlängert. "Ich glaube, dass der Verein mit mir zufrieden ist, zudem fühle ich mich hier pudelwohl", sagte er damals. Dieses Gefühl wurde im Laufe der Saison zumindest auf die Probe gestellt.

Erstmals trat Riemann als tragischer Held am 4. Spieltag gegen den SC Freiburg (0:1) auf. Trotz bärenstarker Leistung reichte ein Moment der Unaufmerksamkeit. Der 34-Jährige verursachte einen Elfmeter, hielt diesen zunächst, doch wurde im zweiten Nachschuss geschlagen. "Liebe Fans, ich nehme diese Niederlage auf meine Kappe", schrieb Riemann später auf Instagram.

Ausraster im Training, Patzer in Derbys

Mit fortlaufender Niederlagen-Serie wuchs der Druck an der Castroper Straße weiter an. Anfang September entlud sich dieser bei Riemann im Training. Er legte sich mit Teamkollegen an und bezeichnete diese als "Missgeburten". Es war die Woche des Revierderbys beim FC Schalke.

Riemann entschuldigte sich zwar in einem Instagram-Video, der Haussegen hing aber schief. Das Derby ging verloren, Trainer Thomas Reis wurde entlassen. Trotz aller Kritik stärkten Interimstrainer Heiko Butscher und später Thomas Letsch der Nummer eins den Rücken - mit Erfolg.

Gegen Frankfurt (3:0) platzte am 9. Spieltag der Knoten. Erstmals spielte Riemann zu Null und zeigte als mitspielender Torwart die Qualitäten, die ihn auszeichnen. Zwei Wochen später avancierte er zum Elfmeterkiller beim 2:1-Heimsieg gegen den damaligen Spitzenreiter Union Berlin und hatte maßgeblichen Anteil an der Heimstärke des VfL.

Doch auf das Auf folgte wieder ein Ab. Eine Woche danach sorgte sein Patzer in Dortmund (0:3) dafür, dass die Partie schon vor dem Pausenpfiff entschieden war. Auch im Achtelfinale des DFB-Pokals Anfang 2023 gegen den BVB stand Riemann im Mittelpunkt. Eine starke erste VfL-Hälfte machte er kurz vor der Halbzeit mit seinem Bock zunichte.

In der Liga verlor Bochum vier Spiele in Folge mit insgesamt 0:10-Toren. Die letzte Partie davon war das 0:2 zuhause im Derby gegen Schalke. Riemann ging als Kapitän auf den Platz und spielte mit seinem Eigentor erneut eine entscheidende Rolle. Im Anschluss ging er als erster Richtung Fans, stellte sich an die Bande und wich trotz heftiger Beschimpfungen und unsittlicher Gesten nicht zurück.

"Mentalitäts-Monster" Riemann

Der VfL war wieder Tabellenschlusslicht. Doch Letsch setzte weiter auf ihn - und wurde belohnt. Beim 2:0-Auswärtssieg hielt Riemann hinten die Null fest und stand danach mit Tränen in den Augen vor den feiernden Fans. "Die Art und Weise, wie er darauf reagiert hat, gebührt mein aller höchster Respekt", sagte Letsch im Anschluss.

Auch gegen RB Leipzig zeigte Riemann, dass er nach wie vor zu den besten Keepern der Liga gehören kann. Mit zahlreichen Paraden rettete er den 1:0-Heimsieg, wurde mit Sprechchören und Standing Ovations gefeiert, nur um im nächsten Heimspiel nach missratener Leistung besagten Eklat mit dem Fan zu haben.

Sieben Spiele sind es noch. Dann möchte der VfL über dem Strich stehen und den Klassenerhalt feiern. Dafür braucht es einen Riemann in Top-Form. In Bochum dürften sie sich darüber eigentlich keine Sorgen machen. Denn wenn diese Saison etwas gezeigt, dann, dass auf jedes Ab auch ein Auf folgt.