VfL Bochum: Auch ohne Jubiläum - so will Losilla den nächsten Schritt gehen

Schafft der VfL Bochum den dritten Streich in Serie? Am Freitag (20:30 Uhr) ist der VfL bei Eintracht Frankfurt zu Gast.

Zwei Siege konnte der VfL Bochum zuletzt feiern. Beim 1. FC Köln gab es ein 2:0, gegen das Topteam von RB Leipzig ein 1:0. Die beiden Dreier sind auch eng verknüpft mit der Rückkehr von Kapitän Anthony Losilla, der zuvor eine Rotsperre absitzen musste.

Mit der Rückkehr des Routiniers gab es zwei Siege, die zur Folge hatten, dass der VfL die Abstiegsplätze verlassen konnte. Mehr noch: Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch konnte ein kleines Polster (vier Punkte) auf Rang 16 - den Relegationsplatz - erarbeiten.

Jetzt geht es am Freitag zu Eintracht Frankfurt. Ein schwieriges Auswärtsspiel, auch wenn die Eintracht zuletzt etwas vom Kurs abkam. Gegen Köln wurde Losilla 37 Jahre, gegen Leipzig absolvierte er sein 300. Spiel für den VfL Bochum.

Bei der Eintracht muss es nun ohne Jubiläum klappen. Im Vorfeld bekam die Mannschaft vier freie Tage, Losilla blieb in der Heimat, wie er erklärte: "Die Kinder hatten Schule, daher sind wir in Bochum geblieben. Wir hatten ein Programm bekommen, um uns fit zu halten."

Vor dem Endspurt in der Bundesliga ist mit den beiden unverhofften Dreiern die Zuversicht zurück in Bochum. Auch Losilla spürt das: "Nach der schwierigen Phase haben die beiden Siege gut getan. Vor allem, weil sie gegen zwei sehr gute Gegner waren. Jetzt müssen wir nachlegen, auch wenn es eine harte Aufgabe wird in Frankfurt."

Die Basis der letzten Begegnungen war die defensive Arbeit, zwei Mal stand die Null, zuvor wurde der VfL als Schießbude der Liga betitelt. Losilla: "Wir wissen, dass die Abwehr die Basis ist. Wenn wir hier stabil stehen, haben wir immer unsere Chancen."

Und auf dem Platz werden zum Teil auch die Rollen neu verteilt. Plötzlich ist Innenverteidiger Erhan Masovic der Torjäger vom Dienst, die Stürmer arbeiten dafür als erste Verteidigungsreihe für die ganze Mannschaft.

So muss das auch sein, findet der Kapitän: "Das ist unser Spiel, jeder muss für den anderen da sein und den Mitspielern helfen. Wir greifen zusammen an und verteidigen zusammen. Nur so können wir unser großes Ziel erreichen." cb / gp