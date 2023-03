Medienbericht: Schalke 04 will Aufstiegsheld Churlinov zurückholen

Beim FC Burnley kommt Darko Churlinov überhaupt nicht zum Zuge. Schalke 04 soll schon Gespräche geführt haben.

Geht es nach dem FC Schalke 04, können die Fans in der nächsten Saison wieder einen der geliebten Aufstiegshelden in Gelsenkirchen begrüßen. Denn wie die WAZ berichtet, basteln die Schalker an einer Verpflichtung von Darko Churlinov.

Der 22 Jahre alte Nordmazedonier steht derzeit beim englischen Zweitliga-Spitzenreiter FC Burnley unter Vertrag, kommt aber nicht über Kurzeinsätze hinaus. Schlimmer noch: In den letzten sechs Partien berief Burnley-Trainer Vincent Kompany den Offensivspieler nicht mal mehr in den Kader.

Nach Informationen der WAZ haben sich Verantwortliche des FC Schalke 04 mit ihren Kollegen vom FC Burnley bereits über die Möglichkeit eines Transfers im kommenden Sommer verständigt. Schalke kämpft derzeit noch um den Klassenerhalt in der Bundesliga, hat am Samstag durch den 2:0-Sieg beim VfL Bochum erstmals seit dem elften Spieltag die Rote Laterne wieder abgegeben.

Der vom VfB Stuttgart ausgeliehene Darko Churlinov hat sich im letzten Drittel der Aufstiegssaison als unverzichtbar erwiesen. Als Mann auf der rechten Außenbahn zeigte er seine Qualitäten, die Fans überzeugte der 17-malige Nationalspieler durch großen Einsatz. Kein Wunder, dass gerade er es war, der nach der besiegelten Rückkehr in die Bundesliga bei den Feierlichkeiten von den Anhängern auf Schultern getragen wurde.

Weil aber Schalke hohe Verbindlichkeiten belasten und der Klub kein Geld für Spieler konnte, ehe andere Akteure nicht verkauft waren, konnte S04 Churlinov genauso wie Ko Itakura (ging zu Borussia Mönchengladbach) nicht schon im zurückliegenden Sommer von den Schwaben verpflichten. Stattdessen ging er für die Ablöse in Höhe von 3,5 Millionen Euro nach Burnley.

In das System von S04-Trainer Thomas Reis würde Churlinov optimal passen. Ein Argument für die Rückkehr ist vielleicht auch Rodrigo Zalazar: Mit dem Uruguayer verstand sich Churlinov besonders gut, Zalazar trägt aktuell dazu bei, dass das abstiegsbedrohte Schalke 04 neben dem BVB die einzige in der Rückrunde noch unbesiegte Mannschaft ist.