Schalke: "Wenn ich das hier so sehe, dann freue ich mich auf ein Heimspiel in Bochum"

Der FC Schalke 04 hat wieder einen Bundesliga-Sieg gefeiert. Und das, obwohl der zuletzt so starke Rückhalt Ralf Fährmann patzte. Dieser schaute schon in Richtung VfL Bochum.

Was für eine gigantische Stimmung in der Veltins Arena: Die 57.000 Fans des FC Schalke 04 in der mit 62.271 Zuschauern, davon 5240 Gäste-Fans, ausverkauften Arena waren einfach nur hellauf begeistert, dass ihr S04 wieder einen Sieg in der Bundesliga einfuhr. Und dieser Dreier war immens wichtig: Schalke liegt nach dem 2:1 gegen den VfB Stuttgart mit nunmehr 16 Punkten nur noch drei Zähler hinter einem Nicht-Abstiegsplatz zurück.

"Die Mannschaft lebt", betonte S04-Trainer Thomas Reis bei "Sky". Ralf Fährmann, der beim 1:2 der Stuttgarter patzte und zuvor vier Mal die Null hielt, ergänzte gegenüber dem Bezahlsender: "Natürlich gibt uns dieser Sieg Auftrieb, weil es endlich mal eine satte Belohnung für unsere Aufwand gab. Wir haben das Herz auf dem Platz gelassen und man hat gesehen, wie die Fans das honoriert haben."

Diese Super-Stimmung begeisterte auch den erfahrenen Torwart. Der 34-Jährige schien mit seinen Gedanken schon beim nächsten Samstag, 4. März (15.30 Uhr) zu sein. Dann geht es für Schalke nämlich ein paar Kilometer weiter zum Derby an die Bochumer Castroper Straße, wo der heimische VfL wartet. Fährmann: "Es ist ein Derby, da geht es immer brisant zu. Aber, wenn ich das hier so sehe, dann freue ich mich schon auf ein Heimspiel in Bochum."

Mit 16 Punkten liegt Schalke nur noch drei Zähler unter anderem hinter Bochum, Stuttgart und dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Für den VfB war die Pleite trotz deutlicher Leistungssteigerung nach der Pause wieder ein bitterer Rückschlag nach dem 3:0 am vergangenen Wochenende gegen den 1. FC Köln – dem ersten Sieg überhaupt unter dem neuen Coach Bruno Labbadia, der sich sehr enttäuscht zeigte. Mit 19 Zählern liegen die Schwaben nur knapp oberhalb der Abstiegsränge auf Platz 15. "Wir müssen mutiger sein", haderte VfB-Torschütze Borna Sosa im "Sky"-Interview und ergänzte: "Jetzt wird es schwer." Das nächste Spiel: zu Hause gegen den Bayern München.