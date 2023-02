Im Schatten von Manuel Neuer und Paris Saint-Germain, muss Bayern-Trainer Julian Nagelsmann den Fokus auf den VfL Bochum richten. Leon Goretzka erhält eine Schlüsselrolle.

Manuel Neuer und Paris Saint-Germain. Bei der Pressekonferenz vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen den VfL Bochum am Samstag (Samstag, 15.30 Uhr, live im RS-Ticker) spielte der Gegner ausnahmsweise eine untergeordnete Rolle. Zum Unmut des Trainers.

So groß waren allerdings die Wellen, die das Interview des 36-jährigen Torhüters verursacht hatten, dass sogar eine Aussprache nötig war. "Es ging nicht um das Interview“, beteuerte jedoch Julian Nagelsmann, der bestätigte, dass Neuer weiterhin Kapitän bleibt. „Alles, was ich mit Spielern bespreche, bleibt intern. Ich bitte euch darum, es ruhen zu lassen.“ Somit wäre Thema eins abgehakt.

Bleibt noch das seit Monaten mit Spannung erwartete Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen PSG am kommenden Dienstag. "Wir müssen das Spiel gegen Paris aus dem Kopf kriegen, weil wir im Rhythmus bleiben müssen“, sagte Nagelsmann hierzu. „Wir brauchen Selbstvertrauen, weil wir nicht so mega im Flow waren die letzten Wochen und alles in Grund und Boden spielen. Wir tun gut daran, erstmal das Bundesliga-Spiel im Kopf zu haben.“

Also voller Fokus auf den VfL Bochum.

Im Hinspiel gab es im Ruhrstadion noch einen 7:0-Sieg für den Rekordmeister. Damals spielte allerdings Joshua Kimmich, der am Samstag gesperrt fehlen wird. Der Ex-Bochumer Leon Goretzka dürfte für ihn auf der Sechs beginnen. Eine Position, die Nagelsmann dem 28-Jährigen sehr wohl zutraut. „Er ist kopfballstärker, weil er ein bisschen größer ist als Joshua. Er weiß, was er zu tun hat. Leon wird nicht mehr dieser Box-to-Box-Spieler sein, sondern hat ein paar andere Aufgaben, die Joshua sonst hat. Positiv gemeint ein fauler Sechser zu sein, der die Abwehrkette unterstützt und den Raum davor schließt.“

So könnten sie spielen FC Bayern München: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Goretzka - Sané, Müller, Musiala, Coman - Choupo-Moting Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo - Goretzka - Sané, Müller, Musiala, Coman - Choupo-Moting VfL Bochum: Riemann - Janko, Ordets, Masovic, Danilo Soares - Losilla, Kunde - Asano, Stöger, Antwi-Adjei - Hofmann Schiedsrichter: Dr. Matthias Jöllenbeck (Freiberg am Neckar)

Das wird aus Sicht des 35-jährigen Bayern-Trainers am Samstag besonders wichtig sein, weil das eine Zone sei, „in die Bochum viele Chip-Bälle spielt. Gerade Riemann mit 499 langen Bällen hat die mit Abstand meisten und bringt diese punktgenau. Deswegen brauchst du einen Sechser, der die Position hält. Und Leon ist clever genug, nicht irgendwo rumzurennen."

Den VfL Bochum bezeichnete er als eine Mannschaft, die mit „sehr hoher Intensität“ spielt. Das Team von Thomas Letsch bringe eine „sehr gute Hektik“ auf den Platz und spiele „viele lange Bälle“. Nagelsmann: „Das ist auch ihre Benchmark, dass sie die zweiten Bälle schnell in die Spitze spielen.“

Der FC Bayern München, der einen Dreipunkte-Vorsprung gegenüber Borussia Dortmund zu verteidigen hat, kann am Samstag auf die wiedergenesenen Dayot Upamecano und Mittelstürmer Eric Maxim Choupo-Moting setzen.