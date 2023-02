Belgien: Ex-Schalker Tedesco übernimmt die Nationalmannschaft

Domenico Tedesco ist neuer Nationaltrainer Belgiens. Das gab der Verband am Mittwochmorgen bekannt.

Domenico Tedesco hat einen neuen Job. Am Mittwochmorgen verkündete der belgische Fußballverband am, dass der 37-Jährige die Nationalmannschaft Belgiens übernimmt. Der Vertrag läuft dem Vernehmen nach bis nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Der ehemalige Schalker folgt damit auf den Spanier Roberto Martinez, der das Amt von 2016 bis 2022 inne hatte.

Die Belgier stehen mit ihrer Nationalmannschaft am Ende einer „goldenen Generation“ um Weltklasse-Spieler wie Kevin De Bruyne (31), Thibaut Courtois (30) oder Jan Verthongen (35). Eden Hazard (32) gab nach dem WM-Aus in der Gruppenphase in Katar bereits seinen Rücktritt bekannt. Der große Wurf war den „roten Teufeln“ allerdings nie vergönnt. 2018 reichte es bei der Weltmeisterschaft in Russland immerhin zu einem dritten Platz.

Mit dem neuen Coach dürften diese Spieler nun eine letzte Chance auf einen großen Titel haben, wenn es 2024 zur Europameisterschaft nach Deutschland geht.

„Vom ersten Gespräch an hatte ich das Gefühl, dass es stimmt, wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Ich bin sehr motiviert und kann es kaum erwarten, loszulegen. Es ist eine große Ehre für mich, der neue Nationaltrainer von Belgien zu sein“, erklärte der Trainer in einer Verbandsmitteilung.

Tedesco war seit Anfang September ohne Verein, nachdem er früh in der Saison bei RB Leipzig freigestellt wurde. Mit RB wurde er im Jahr zuvor noch DFB Pokal-Sieger. Die Leipziger engagierten Tedesco damals nach seiner Station in Russland bei Spartak Moskau.

Mit Schalke feierte er die Vizemeisterschaft

Tedescos Trainerkarriere in Zahlen 2021-2022 – RB Leipzig (38 Spiele/1,87 Punkte im Schnitt) 2019-2021 – Spartak Moskau (54/1,69) 2017-2019 – FC Schalke 04 (75/1,57) 2017-2017 – Erzgebirge Aue (11/1,82) 2016-2017 – Hoffenheim U19 (20/1,60) 2013-2015 – Stuttgart U17 (52/2,06)

Zuvor trainierte der Italiener den FC Schalke 04 für anderthalb Jahre. In der Saison 2017/18 führte er die Knappen zur Vizemeisterschaft und bis in das Pokal-Halbfinale. In der darauffolgenden Spielzeit gelang ihm mit den Schalkern sogar der Einzug in das Achtelfinale der Champions League.

Nach vier Niederlagen in der Liga am Stück und einem satten 0:7 bei Manchester City entschied man sich allerdings auf Schalke für die Trennung.

Bis vor kurzem war Tedesco auch ein Trainerkandidat bei der TSG 1899 Hoffenheim. Der Bundesligist entschied sich allerdings für den ehemaligen Stuttgarter Pellegrino Matarazzo.