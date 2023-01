Schalke: "Das ist der Weg, den wir weiter gehen wollen"

Der FC Schalke 04 hat sich bei der Nullnummer gegen den 1. FC Köln den ersten Punkt in 2023 erkämpft. Trainer Thomas Reis zeigte sich zufrieden.

Nach dem 0:3 in Frankfurt und 1:6 gegen RB Leipzig hat sich der FC Schalke 04 den ersten Punktgewinn im neuen Jahr in der Bundesliga erkämpft. Gegen den 1. FC Köln gab es eine Nullnummer in der ausverkauften Veltins-Arena.

S04-Trainer Thomas Reis zeigte sich nach den umkämpften 90 Minuten zufrieden. Er sagte: "Ich habe eine Mannschaft gesehen, die alles investiert und die Zweikämpfe angenommen hat. Wir wussten, dass Köln ein sehr intensives Spiel betreibt. Wir hätten uns drei Punkte gewünscht, uns fehlt die Kleinigkeit. Ich fand die Reaktion sehr gut, auch wenn das Ergebnis ein wenig wehtut."

Auch wenn Schalke gefühlt mehr als Köln investierte, schaffte es Königsblau nicht, sich mit einem Tor zu belohnen. So blieb es beim torlosen Remis. "Wir müssen mit dem 0:0 leben, auch wenn wir gehofft haben, dass der eine oder andere Ball noch reinrutscht. Wir haben gegen einen sehr guten Gegner gespielt. Ich bin froh, dass die Mannschaft intensiv gearbeitet hat. Das ist der Weg, den wir weiter gehen wollen. Wir brauchen mehr Punkte, aber die Art und Weise war in Ordnung."





Kölns Trainer Steffen Baumgart, dessen Mannschaft zuvor Werder Bremen mit 7:1 abgeschossen hatte und in München gegen die Bayern ein 1:1-Unentschieden holte, war mit dem 0:0 auf Schalke einverstanden.

Baumgart: "Es war aus meiner Sicht ein ausgeglichenes Spiel. Wir freuen uns über den Punkt und haben uns diesen hart erarbeitet. Wir haben bis auf zwei, drei Situationen, die es im Fußball immer gibt, gut verteidigt und gehen mit einem Punkt nach Hause. Dementsprechend bin ich zufrieden."