VfL Bochum: Gute Nachrichten - Ordets und Stafylidis fit für Mainz

Der VfL Bochum spielt am Samstag beim FSV Mainz 05. Trainer Thomas Letsch kann fast aus dem Vollen schöpfen.

Kurz vor der Abreise zum Auswärtsspiel beim FSV Mainz (Samstag, 15:30 Uhr) konnte Thomas Letsch, Trainer des VfL Bochum, gute personelle Nachrichten verkünden.

Denn Innenverteidiger Ivan Ordets und Defensiv-Allrounder Konstantinos Stafylidis sind wieder fit. Letsch betonte: "Wir kommen direkt vom Trainingsplatz. Ivan Ordets und Kostas Stafylidis konnten voll mitmachen, beide werden wohl in Mainz im Kader sein. Ordets ist bereit für 90 Minuten, sonst würden wir ihn nicht mitnehmen. Er ist ein Kandidat für die Startelf, aber sicher ist das noch nicht."

Wer für das Duo aus dem Kader weichen muss, wird Letsch den betreffenden Spielern in Kürze mitteilen. Luxusprobleme, wenn fast der ganze Kader zur Verfügung steht. Nur Nachwuchsmann Mats Pannewig und Rechtsverteidiger Cristian Gamboa werden ausfallen.

Vor den 90 Minuten in Mainz stand eine Sache im Training besonders im Fokus, wie der Coach verriet: "Wir haben in den letzten beiden Tagen nicht allzu viel auf dem Trainingsplatz gemacht, um die Belastung zu steuern. Eines haben wir aber viel gemacht: Auf das Tor geschossen."

Denn nicht nur in Leverkusen war die Chancenverwertung das Manko des VfL. Sieht auch Letsch so: "Unter dem Strich haben wir zu wenige Tore geschossen und zu viele kassiert, deshalb stehen wir auf dem Relegationsplatz. Wir müssen uns weiter unsere Torchancen erarbeiten. Dann geht es darum, diese auch im Kasten unterzubringen."

Wer das zu Beginn in Mainz angehen soll, wollte Letsch noch nicht verraten. Er erklärte nur, dass er auf jeden Fall etwas rotieren wolle, um frische Kräfte bringen zu können. "Pierre Kunde ist eine Option für die erste Elf, aber das gilt für viele Spieler. Wir haben einige Variationsmöglichkeiten. Es geht bei Pierre nicht um das Thema des Ex-Vereins. Aber er kommt immer besser rein und kann uns weiterhelfen. Wir haben am Mittwoch ein paar frische Kräfte gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Mainz wieder etwas rotieren, ist relativ hoch. Die Mannschaft macht aber einen guten Eindruck, wirkt nicht müde. Die gute Vorbereitung zahlt sich da aus."