Das sind die 10 torgefährlichsten Teams am Niederrhein

Auch in dieser Saison ist der Fußball am Niederrhein wieder für unglaubliche Zahlen gut. Diese Mannschaften sind nach der Hinrunde die torgefährlichsten Teams am Niederrhein.

Ob Bundesliga- oder Kreisliga, in einem Punkt sind sich alle Fußballer am Niederrhein einig: Tore schießen macht verdammt viel Spaß. Nach dem Motto „je mehr, desto besser“ gehen die Mannschaften also jedes Wochenende auf die Jagd nach Treffern. Diese Teams konnten in den Hinrunden die beste Ausbeute mit nach Hause bringen.

10. Platz: Der zehnte Platz kommt aus Kaarst und trägt den Namen Sportfreunde Vorst. In der Kreisliga B1 des Kreises Grevenbroich-Neuss konnten die Sportfreunde in 18 Spielen beeindruckende 102 Treffer markieren.

9. Platz: Wie die Mannschaft aus Kaarst, konnte auch der 1. FC Mülheim in der Hinrunde 102 Mal das Runde ins Eckige bringen. Der Unterschied: Die Mülheimer benötigten dafür statt 18 nur 17 Begegnungen.

8. Platz: In der ersten Staffel der Kreisliga C in Krefeld sind bis dato 719 Tore gefallen, von denen fast 15 Prozent auf das Konto des ungeschlagenen TSF Bracht 2 gehen. Vor Beginn der Restrunde steht Bracht bei 103 Treffern aus 18 Partien.

7. Platz: Die zweite Riege von Rhenania Bottrop, die in der Kreisliga B1 Siegemund im Kreis Oberhausen-Bottrop unterwegs ist, konnte in gerade einmal 16 Spielen bereits 105 Mal treffen.

6. Platz: Auch in der zweiten Gruppe der Kreisliga C in Essen ist ein Team besonders dominant. Die DJK SG Altenessen II schaffte es nicht nur sich deutlich an die Tabellenspitze zu setzten, sondern auch in 18 Partien ganze 107 Mal den Ball ins Netz zu befördern.

5. Platz: Nachdem die zweite Mannschaft der SF Walsum zuletzt vor der Winterpause in der Kreisliga C3 des Kreises Duisburg-Mülheim-Dinslaken mit 12:1 gegen den 1. FC Dersimspor gewinnen konnte, steht das Team nach bloß 15 Begegnungen bei 108 Toren.

4. Platz: Die zweite Mannschaft des TSV Eller brauchte 18 Spiele, um eindrucksvolle 109 Mal treffen zu können. Interessant hierbei ist, dass die reguläre Saison in der vierten Gruppe der Kreisliga C in Düsseldorf, die nur aus 10 Teams besteht, mit der Winterpause bereits zu Ende gegangen ist. Jetzt werden die Teams neu in Gruppen eingeteilt.

3. Platz: Die unterste Stufe auf dem Treppchen der torgefährlichste Teams am Niederrhein belegt der TSV Fortuna Wuppertal II. Nur 14 Mal musste die Zweite vom TSV in der Kreisliga C1 auflaufen, um unglaubliche 118 Tore zu schießen. Das sind im Schnitt fast achteinhalb Tore pro Spiel.

2. Platz: Nur knapp am Spitzenplatz vorbei, aber dennoch mit unfassbaren 122 Treffern aus 15 Wochenenden, steht der SV Siegfried Materborn aus dem Kreis Kleve-Geldern auf dem zweiten Platz. Noch keinmal hat der SV in der ersten Staffel der Kreisliga B in der Vorrunde verloren und führt die Tabelle somit mit der vollen Ausbeute von 45 Punkten an.

1. Platz: Hinter dem dritttorgefährlichsten Team, der TSV Fortuna Wuppertal 2, steht die dritte Mannschaft der Sportfreunde Siepen auf dem zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga C1 in Wuppertal-Niederberg. Und das, obwohl es sich bei den Sportfreunden um die torgefährlichste Elf am gesamten Niederrhein handelt. Über neun Mal treffen die Siepener durchschnittlich in einer Partie und kommen somit auf sage und schreibe 129 Buden aus 14 Spielen.