Leipzig-Trainer: "Da geht noch eine Menge für Schalke 04"

RB Leipzig befindet sich in einer tollen Verfassung. Das bekam der FC Schalke 04 am Dienstagabend auch zu spüren. Mit 6:1 siegte RB bei S04.

RB Leipzig jagt die Bayern! Nach dem 1:1 gegen den Rekordmeister reisten die Sachsen mit breiter Brust zum FC Schalke 04. Eigentlich ein Pflichtsieg für die Leipziger, wenn sie oben dranbleiben wollten. Und das taten sie auch: RB siegte auf Schalke leicht und locker mit 6:1 (4:0).

"Die erste Halbzeit war hervorragend von meiner Mannschaft: Mit dem Ball, nach Ballverlust und gegen den Ball war es gut. Nach dem 4:0-Pausenstand war klar, dass Schalke einige Dinge anpassen wird. Deswegen haben wir ein paar Probleme bekommen in der zweiten Halbzeit, haben unser Spiel nicht ganz so auf den Platz gebracht wie wir das wollten. Wir wollten zu Null spielen, das haben wir nicht geschafft", wurde RB-Trainer Marco Rose nach dem Spiel auf der Leipziger Homepage zitiert.

Rose machte aber Schalke auch Mut für den weiteren Saisonverlauf. Rose: "Hintenraus konnten wir wieder an die erste Halbzeit anknüpfen und haben nochmal zwei sehr, sehr schöne Tore geschossen. Es ist ein sehr hohes Ergebnis und ich wünsche Reisi (Thomas Reis, Anm. d. Red.) alles, alles Gute für die Rückrunde. Da geht noch eine Menge für Schalke 04."

Es war kein leichtes Spiel, auch wenn sie Letzter sind: Schalke rackert, gibt Gas und fightet. Benjamin Henrichs

Dass der Sieg locker eingefahren wurde, wollte Benjamin Henrichs nicht so stehen lassen.

Trotz des Debakels aus Schalker Sicht, lobte der Leipzig-Profi die Gelsenkirchener und sagte: "Es war kein leichtes Spiel, auch wenn sie Letzter sind: Schalke rackert, gibt Gas und fightet. Wir wollten dagegenhalten, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit. Darauf lässt sich aufbauen. Wir haben jetzt seit zehn Spielen nicht mehr verloren, das spricht für uns und zeigt ,dass wir Qualität haben. Das ist auch ein Zeichen an die anderen Teams: Mit uns ist zu rechnen. So müssen wir in der Rückrunde weitermachen."