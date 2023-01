Schalke: Warum Mollet gehen will - Reis hofft auf Skarke

Florent Mollet verlässt den FC Schalke 04 und wechselt nach Nantes - nur die Bestätigung steht noch aus. Doch wer kommt? Erstes Ziel: Tim Skarke.

In der Veltins-Arena hielt sich Florent Mollet gar nicht mehr auf. War er in der Vorbereitung vor dem abschließenden Test gegen Werder Bremen (0:1) noch fester Bestandteil des FC Schalke 04, saß er nun während des Spiels mit Timothée Kolodziejczak und Ibrahima Cissé, die beide aktuell in der U23 trainieren, in einem Restaurant in Düsseldorf, wie Kolodziejczak bei Instagram veröffentlichte. Mollets Wechsel zum FC Nantes steht bevor.

500.000 Euro bezahlten die Schalker im Sommer an den HSC Montpellier, um Mollet zu bekommen. Rund 1,5 Millionen Euro dürften sie nun kassieren - ein Gewinn von rund einer Million Euro, das ist okay. "Manchmal", sagte Trainer Thomas Reis nach dem Bremen-Test, "sind es wirtschaftliche Gründe." Reis gab aber auch andere Gründe an, warum die Schalker Mollet einen Wechsel im Winter gestattet. "Wir verlieren einen Kreativspieler, aber man muss immer zwei Seiten sehen. Natürlich geht es für Schalke 04 um alles, aber bei Mollet hat man gemerkt, dass die Familie eine Rolle gespielt hat, dass sie vielleicht nicht mehr so glücklich war. Wir haben da alles versucht." Reis resümierte: "Es wäre viel mehr dringewesen, aber manchmal gibt es Dinge, die leistungshindernd sind."

Doch wie verplant Schalke die unverhoffte Einnahme nun? Kein Geheimnis ist, dass ein Teil der Summe in Tim Skarke (1. FC Union Berlin) investiert werden soll. Der schnelle Außenstürmer, der in der vergangenen Saison in der Zweiten Liga bei Darmstadt 98 für Furore sorgte, will nach Auskunft der Königsblauen unbedingt zu S04 wechseln. Lediglich Union Berlin stimmte bisher nicht zu, setzte Skarke in der Winter-Vorbereitung regelmäßig ein.

Reis aber ist sehr optimistisch, dass Skarke kommt, er sprach auf Nachfrage sogar schon über den Bundesliga-Start in Frankfurt (Samstag, 21. Januar, 15.30 Uhr/Sky) in einer Woche. Es sei auf jeden Fall "denkbar", dass Skarke in Frankfurt im Kader oder sogar in der Startelf stehen könnte, wenn sich die Klubs einigen würden. "Wir wissen, dass er im Saft ist, dass er bei Union in der Vorbereitung Tore geschossen hat. Sein Zustand ist sehr gut", sagte Reis.

Allein bei Skarke soll es aber nicht bleiben. Auch ein zweiter Transfer scheint mit dem Mollet-Geld möglich. Zwei Spieler sind schon gekommen: Jere Uronen (Stade Brest) ist auf der linken Abwehrseite gesetzt, Niklas Tauer (Mainz 05, defensives Mittelfeld) fällt wegen eines Muskelfaserrisses aber vorerst aus.