VfL Bochum: Mousset zurück - Mittelfeldmann droht das WM-Aus

Am Samstag spielt der VfL Bochum das Derby beim BVB. Ein Mittelfeldspieler fehlt, er wird wohl auch die WM in Katar verpassen.

Es gibt leichtere Auswärtsspiele, um seine unterirdische Auswärtsbilanz aufzupolieren. Der VfL Bochum versucht dennoch am Samstag (15:30 Uhr) bei Borussia Dortmund die ersten Auswärtspunkte der laufenden Bundesliga-Spielzeit einzufahren.

Die letzten Ergebnisse in der Fremde lesen sich schlimm: 0:4 beim VfL Wolfsburg, 1:4 beim VfB Stuttgart, 0:4 bei RB Leipzig, 1:3 beim Letzten FC Schalke.

Goralski fällt weiterhin aus

Daher könnte der VfL jeden Spieler gebrauchen. Vor allem solche, die schon einiges an Erfahrung aufweisen können. Wie Sommerzugang Jacek Goralski, der allerdings weiterhin nicht auf die Beine kommt.

Wie die WAZ berichtet, wird er im Jahr 2022 nicht mehr für den VfL auflaufen können, sogar seine WM-Teilnahme mit Polen soll in Gefahr sein. Der defensive Mittelfeldmann soll an einer strukturellen Muskelverletzung leiden, was übersetzt bedeutet, es sind mehrere Wochen Pause zu erwarten.

Das würde dann auch das WM-Aus bedeuten, wo die Polen in ihrer Vorrundengruppe auf Mexiko, Saudi-Arabien und Argentinien treffen. Neben Goralski werden beim BVB weiterhin auch Takuma Asano und Keeper Paul Grave ausfallen. Gegenüber der WAZ betonte Trainer Thomas Letsch mit Blick auf den zuletzt verletzten Abwehrspieler Erhan Masovic, der nach seinen muskulären Problemen auf dem Weg der Besserung ist. „Für den Samstag und das Spiel bei Borussia Dortmund wird es sehr eng."

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Denn Stürmer Lys Mousset hat seine körperlichen Rückstände offenbar aufgeholt. Er ist mittlerweile im Mannschaftstraining des VfL Bochum.