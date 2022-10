VfL Bochum: Rückkehr nach Stuttgart - das sagt Philipp Förster

Beim ersten Saisonsieg des VfL Bochum zeigte Philipp Förster seine bislang beste Leistung für den Revierklub. Jetzt trifft er auf Ex-Klub VfB Stuttgart.

Ein Tor, zwei Vorlagen - Chance genutzt. Philipp Förster war der Mann des Spiels beim überraschenden 3:0-Sieg des VfL Bochum gegen Eintracht Frankfurt, der den ganzen Verein aufatmen ließ.

"Die Erleichterung ist sehr groß, aber es gilt, das Spiel schnell abzuhaken", sagt Förster im Rückblick aufs Wochenende, richtet nun den Blick aber schon wieder nach vorne - auf das wichtige Kellerduell gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstag. Es ist das Treffen der beiden Teams, die in der Tabelle ganz unten stehen. "Dafür müssen wir die Kräfte bündeln, denn wir haben in Stuttgart eine riesige Chance. Ich hoffe, dass wir nachlegen können."

VfL Bochum: Förster und Stöger gemeinsam gegen Stuttgart?

Förster war im Sommer aus Stuttgart nach Bochum gekommen und trifft nun auf seinen Ex-Klub. In seinen ersten Wochen beim VfL hinterließ der 27-Jährige noch keine bleibenden Spuren. Vor dem Sieg gegen Frankfurt blieb er zweimal sogar ohne Einsatz auf der Bank. Doch der Ausfall von Kevin Stöger spülte ihn in die Startelf - und der offensive Mittelfeldspieler lieferte.

Förster dazu: "Ich versuche immer mein Bestes zu geben und der Mannschaft zu helfen. Ich denke, das ist mir am Wochenende ganz gut gelungen. Dennoch werde ich weiter an mir arbeiten. Ich hoffe, dass es weiter so läuft."

Werbung für einen weiteren Einsatz gegen Stuttgart hat der gebürtige Brettener jedenfalls betrieben. Sollte der eigentlich gesetzte Stöger nach seiner Corona-Erkrankung rechtzeitig fit werden, könnten beide gemeinsam im Mittelfeld auflaufen. "Das könnte ganz gut funktionieren", glaubt Förster. "Wir verstehen uns nämlich auch außerhalb des Platzes sehr gut."

Nach dem Bochumer Erfolg über Frankfurt ist Stuttgart das einzige noch sieglose Bundesliga-Team. Am Montag reagierten die Verantwortlichen auf den anhaltenden Negativtrend und stellten Trainer Pellegrino Matarazzo frei. Wer gegen Bochum an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen.

"Der VfB hat mehr Druck als wir", sagt Förster, wobei die Stuttgarter einen Punkt über dem VfL stehen. "Es wird kein einfaches Spiel werden. Aber treten wir so auf wie am letzten Samstag, stehen die Chance auf drei Punkte sehr gut."

Drei Jahre verbrachte Förster bei den Schwaben, sammelte 76 Einsätze mit acht Toren und sieben Vorlagen. Aus dem Wiedersehen macht er keine große Sache: "Ich mache mir gar nicht so viele Gedanken. Ich freue mich einfach auf meine Rückkehr und alte Bekannten wiederzusehen." mit gp