Bundesliga: Union und Dortmund verlieren, VfL-Debüt von Letsch misslingt

Sowohl Spitzenreiter Union Berlin als auch Borussia Dortmund kassieren am Samstag Niederlagen. Das Debüt von Bochums neuem Trainer missglückt gründlich.

1. FC Köln - Borussia Dortmund 3:2

Borussia Dortmund hat den Sprung an die Spitze der Fußball-Bundesliga verpasst. Das Team von Trainer Edin Terzic musste sich im Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Köln trotz einer 1:0-Führung am Ende mit 2:3 (1:0) geschlagen geben. Bei einem Sieg wäre der BVB auf Platz eins geklettert, weil sich zeitgleich auch Tabellenführer 1. FC Union Berlin einen Ausrutscher leistete.





Die Dortmunder gingen nach einer halben Stunde durch Julian Brandt in Führung. Die Vorlage gab der 19-jährige Jude Bellingham, der in Vertretung der verletzten Marco Reus und Mats Hummels die Kapitänsbinde tragen durfte. In der zweiten Hälfte kam Köln verstärkt auf und drehte durch einen Doppelschlag von Florian Kainz (53.) und Steffen Tigges (56.) die Partie. Dejan Ljubicic (71.) sorgte für das 3:1, der eingewechselte Tom Rothe (78.) verkürzte für Dortmund.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 2:0

Das Überraschungsteam der bisherigen Saison kassierte durch das verdiente 0:2 (0:2) bei Eintracht Frankfurt nach zuvor 14 ungeschlagenen Spielen wieder eine Niederlage. Bei den Unionern war das Fehlen von Abwehrchef Robin Knoche, der laut Trainer Urs Fischer wegen „privater Umstände“ nicht zur Startelf gehörte, deutlich zu spüren. Bei den Gegentreffern von Mario Götze (12.) und Jesper Lindström (42.) agierte die Verteidigung der Gäste fehlerhaft.

SC Freiburg - FSV Mainz 05 2:1

Der SC Freiburg schloss durch das 2:1 (2:0) gegen den FSV Mainz 05 nach Punkten mit Union gleich und ist neuer Tabellenzweiter vor dem FC Bayern München, der bereits am Freitag mit dem 4:0 gegen Bayer Leverkusen seine Ergebniskrise beendet hatte. Die Freiburger erwischten durch das frühe 1:0 durch Michael Gregoritsch (3.), der seinen vierten Saisontreffer erzielte, einen Start nach Maß. Der Österreicher hatte auch beim 2:0 seine Füße im Spiel, als er den Ball an die Latte schoss. Den Abpraller köpfte Daniel-Kofi Kyereh (27.) aus kürzester Distanz ins Tor. Aaron Martin Caricol (52.) traf zum Anschluss für Mainz.

RB Leipzig - VfL Bochum

Das Debüt von Thomas Letsch als Trainer des VfL Bochum ging derweil gründlich schief. Der weiter sieglose Tabellenletzte verlor sein Auswärtsspiel bei RB Leipzig deutlich mit 0:4 (0:2). Die Leipziger legten von Beginn an ein hohes Tempo vor, dem die Bochumer nur schwer folgen konnten.





Nachdem Timo Werner zunächst am Pfosten gescheitert war (7.), traf der Nationalspieler acht Minuten später zum 1:0. Sturmpartner Christopher Nkunku legte mit einem verwandelten Foulelfmeter (23.) nach. In der zweiten Halbzeit waren erneut Werner (53.) und Nkunku (85.) erfolgreich.

VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart

Im Kellerduell gewann der VfL Wolfsburg mit 3:2 (2:2) gegen den VfB Stuttgart. In einer munteren Partie in Wolfsburg trafen in der ersten Halbzeit Serhou Guirassy (22.) und Konstantinos Mavropanos (45.+1) für Stuttgart, beim VfL waren Omar Marmoush (23.) und Maximilian Arnold (38.) erfolgreich. Bei Arnolds Treffer aus etwa 22 Metern machte VfB-Torhüter Florian Müller, der den Ball über die Fäuste rutschen ließ, eine unglückliche Figur. Für den Wolfsburger Siegtreffer sorgte Yannick Gerhardt in der Nachspielzeit (90.+1).