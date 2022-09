Dieses frühere BVB-Talent startet in der U21 und in England durch

Früher spielte er im Nachwuchs von Borussia Dortmund, neulich debütierte er der deutschen U21. Die Rede ist von Reda Khadra.

Für Debütant Reda Khadra ist das Länderspiel der deutschen U21 gegen England etwas ganz Spezielles. Der 21-Jährige, der beim 0:1 gegen Frankreich erstmals in dieser Auswahl des DFB eingesetzt wurde, freut sich auf ein Heimspiel. „Es ist unser Stadion. Ich hoffe, dass reichlich Zuschauer kommen. Es wird ein geiles Spiel gegen England und ich hoffe, dass wir da gewinnen können“, sagte Khadra, der seit dieser Saison als Leihspieler für Sheffield United spielt. Dort steht am Dienstag (20.45 Uhr) das Spiel der Junioren an. „Es ist etwas Besonderes für mich“, sagte Khadra.

Im Sommer 2020 wechselte der Offensivspieler aus der A-Jugend von Borussia Dortmund auf die Insel zu Brighton & Hove Albion. Der gebürtige Berliner hatte vier Jahre im Nachwuchs des BVB verbracht und war in dieser Zeit zu Länderspielen für die deutsche U18-Nationalelf gekommen.

In seinem ersten Jahr in England sammelte Khadra einen Kurzeinsatz in der Premier League, spielte ansonsten in Brightons zweiter Mannschaft. Seit dem Sommer 2021 ist er in der zweitklassigen Championship unterwegs: Zunächst leihweise für die Blackburn Rovers. Dort entwickelte sich Khadra zum Stammspieler. In dieser Saison läuft er der frühere Dortmunder für Sheffield auf und steht nach fünf Einsätzen bei einem Tor.

Ex-Dortmunder Khadra will in die Premier League

Wo ihn der Weg auf Dauer hinführen soll, ist klar: „Mein Ziel ist es, mal in der Premier League zu spielen. Sheffield United ist der nächste Schritt dahin. Ich bin sehr glücklich in England“, sagte Khadra. Der Fußball dort passe gut zu ihm. Allerdings läuft sein Vertrag in Brighton nach dieser Saison aus.

Doch zunächst ist er mit der U21 gegen England gefordert. Khadra gehört in dieser Länderspielpause erstmals zum Kader des Team von Antonio di Salvio. Beim 0:1 gegen Frankreich am Freitag feierte er sein Debüt, wurde eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt. Khadras Fazit: „Es war ein unglaubliches Gefühl. Ich bin auf jeden Fall stolz, mein erstes Spiel zu machen. Hoffentlich kommt jetzt gegen England ein Sieg“, sagte der vielfältig einsetzbare Offensivspieler, der gegen England auf seinen zweiten Einsatz hofft. „Ich fühle mich überall vorne wohl. Ich möchte einfach Fußball spielen. Ob das als Zehner ist, als Rechts- oder Linksaußen.“

Die EM findet vom 9. Juni bis 2. Juli 2023 in Rumänien und Georgien statt. Deutschland ist Titelverteidiger. Auch Khadra hofft, sich für eine Nominierung im kommenden Jahr empfehlen zu können. (mit RS)