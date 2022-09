SC Freiburg und TSG Hoffenheim mit Nullnummer

Zum Abschluss des Bundesliga-Spieltages trennten sich die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg mit einem 0:0-Remis.

Der SC Freiburg hat sich vor der Bundesliga-Pause ein torloses Remis bei der TSG 1899 Hoffenheim erkämpft. Nach dem 0:0 am Sonntagabend im Baden-Duell hat sich das Team von Trainer Christian Streich auf dem dritten Tabellenplatz hinter Union Berlin und Borussia Dortmund festgesetzt. Zum Abschluss des siebten Spieltags vor 24 233 Zuschauern in Sinsheim verpassten die Freiburger allerdings ihren vierten Auswärtssieg in dieser Saison genauso wie die Hoffenheimer ihren vierten Heimerfolg