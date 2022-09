VfL Bochum: So reagiert Interimscoach Heiko Butscher auf den späten Ausgleich

In seinem ersten Spiel als Bundesliga-Trainer hat Heiko Butscher mit dem VfL Bochum ein 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln geholt. Seine erste Reaktion: Enttäuschung.

88 Minuten lag am 7. Spieltag der ersehnte erste Sieg in der Luft an der Castroper Straße. Am Ende musste sich der VfL Bochum mit einem Punkt begnügen. Der 1. FC Köln gab kurz vor Schluss noch den Spielverderber und erzielte das 1:1. VfL-Trainer Heiko Butscher hatte nach seiner ersten Partie in der Fußball-Bundesliga dementsprechend gemischte Gefühle.





"Natürlich sind wir in erster Linie enttäuscht, wenn du so spät den Ausgleich kassierst." Am Ende wurde der Druck Gäste auf den Bochumer Defensivverbund aber zu groß. "Dass das verdient war, steht außer Frage." Gerade in der zweiten Halbzeit kam der VfL nicht mehr zu zwingenden Möglichkeiten wie vor der Pause. "Da haben wir unsere Umschaltmomente nicht besonders gut ausgespielt und mussten am Ende aufpassen, dass wir nicht noch das 1:2 bekommen."

Einen Strick wollte Butscher seiner Mannschaft daraus aber nicht drehen. "Wir wussten, wie Köln das machen würde und mussten mit unseren Mitteln dagegenhalten." Das hieß: Laufarbeit und Leidenschaft. "Wir mussten sehr viel hinterherlaufen, das kostet Körner." Zudem wurde unter der Woche intensiv unter dem 42-Jährigen trainiert. Mit fehlender Fitness habe das nichts zu tun.

Niederlagen-Serie beendet

Vielmehr habe ein enormer Druck auf der gesamten Mannschaft gelegen. "Man kann sich das kaum vorstellen, wenn du nach sechs Spielen null Punkte hast. Schade, dass sich die Jungs sich nicht belohnt haben." Immerhin wurde die Niederlagen-Serie beendet. "Wir haben jetzt einen Punkt geholt und werden die Jungs wieder aufrichten", nahm Butscher die Formulierung "gefühlte Niederlage" aber nicht in den Mund.

Jetzt gehe es darum, konzentriert weiter zu arbeiten und sich auf die anstehenden Aufgaben zu fokussieren. "Es ist alles möglich. Der VfL Bochum wird auf gar keinen Fall aufgeben", gab sich Butscher kämpferisch für die nächsten Wochen. In diesen wird er - solange es keinen Nachfolger gibt - das Training in der Länderspielpause leiten. Am Donnerstag wird es ein Testspiel geben, der Gegner wird noch bekanntgegeben. Wer in Leipzig (1. Oktober) auf der Bank sitzen wird, ist völlig offen.