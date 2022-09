VfL Bochum: Butscher als Dauerlösung? Das sagen Zoller und Holtmann

Heiko Butscher konnte in seinem ersten Spiel mit dem VfL Bochum die Niederlagen-Serie beenden. Wie lange bleibt der Interimscoach an der Seitenlinie?

Kaum war das erste Spiel von Heiko Butscher als Interimstrainer des VfL Bochum abgepfiffen, fingen auch schon die Spekulationen um eine mögliche längere Tätigkeit in der Fußball-Bundesliga an. Beim 1:1-Unentschieden gegen den 1. FC Köln konnte der erste Punkt der Saison geholt werden - der auch in Verbindung mit dem 42-Jährigen steht.

Spieler loben Trainingswoche unter Butscher

"Heiko hat uns die Woche über sehr gut eingestellt und an den richtigen Stellschrauben gedreht", lobte auch Eigentor-Vorbereiter Gerrit Holtmann die Arbeit des eigentlichen U19-Trainers. In der Startelf hatte er unter anderem mit Tim Oermann überrascht, der in der Innenverteidigung ein starkes Bundesliga-Debüt ablieferte und sich nahtlos in der weitestgehend stabilen VfL-Defensive einfügen konnte.

Am Ende wollen wir einen guten Trainer haben, der Bock hat, mit uns zu arbeiten und da freuen wir uns drauf. Simon Zoller zur Trainer-Frage

"Wir haben gesehen, dass Heiko es gut gemacht hat, weil er auch schon ein paar Jungs kannte und über zehn Jahre im Verein ist", habe es laut Simon Zoller der Mannschaft gut getan, unter der Woche klare Abläufe zu haben. Auch er möchte eine weitere Zusammenarbeit nicht ausschließen. "Am Ende wollen wir einen guten Trainer haben, der Bock hat, mit uns zu arbeiten und da freuen wir uns drauf."





Ob Butscher dieser gute Trainer ist, werden die nächsten Wochen zeigen. Der Besprochene selbst äußerte sich erwartungsgemäß zurückhaltend. "Es ist ganz klar abgesprochen, dass ich das solange mache, bis ein Nachfolger von Thomas Reis feststeht." Sein erster Auftritt hat die Chancen zumindest nicht kleiner werden lassen, dass er dieser jemand sein wird.