Bundesliga: Die Bayern patzen - Gladbach fertigt Leipzig ab

Der FC Bayern rutscht in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in eine Ergebniskrise.

Beim FC Augsburg verloren die Münchner am Samstag mit 0:1 (0:0) und blieben damit zum vierten Mal nacheinander sieglos. Borussia Dortmund nutzte den erneuten Patzer des Rekordmeisters und steht nach dem 1:0 (0:0) im Revierderby gegen den FC Schalke vorerst an der Tabellenspitze.

Der VfB Stuttgart dagegen muss weiter auf den ersten Sieg warten und steckt nach dem 1:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt in der Abstiegsregion fest. Auch Bayer Leverkusen hat den nächsten Schritt aus der Krise verpasst und nach dem 2:0 in der Königsklasse gegen Atlético Madrid in der Bundesliga nicht nachlegen können: gegen Werder Bremen kam die Werkself nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Roses Rückkehr misslingt: Gladbach fertigt RB Leipzig ab

Borussia Mönchengladbach hat seinem ehemaligen Trainer Marco Rose die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte gründlich verdorben. Die Borussia setzte sich am Samstagabend deutlich mit 3:0 (2:0) gegen Roses neuen Club RB Leipzig durch. Ein Doppelpack von Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann (10. Minute/35.) und ein Tor von Ramy Bensebaini (53.) sorgten für den verdienten Erfolg der Gladbacher, die auf den sechsten Rang der Bundesliga vorrückten. Leipzig dagegen kassierte im dritten Pflichtspiel unter Rose die zweite Niederlage und rutschte vorerst auf Platz zwölf ab.

Bei seiner Rückkehr in den Borussia-Park wurde Rose von einigen Fans teils wüst beschimpft. Der 46-Jährige hatte die Gladbacher von 2019 bis 2021 trainiert.